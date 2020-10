Poslední tři zápasy jste vynechal. Co vás trápilo?

Měl jsem trochu problémy s kolenem, ale už jsem připravený na sto procent. Od pondělí normálně trénuju s týmem naplno a jestli budu hrát, záleží už jen na trenérovi.

Vracíte se zrovna na zápass Karvinou, odkud jste v létě do Brna přišel. Jde o ideální načasování?

V Karviné jsem hrál pět let a mám na ni hezké vzpomínky. Jsem určitě rád, že jsem se dal do kupy a zápas nevynechám. Teď poprvé to ale bude trochu zvláštní.

V čem?

Myslel jsem si, že tam už dohraju kariéru, ale odešel jsem. Teď budu do zápasu víc namotivovaný než proti jiným soupeřům, protože je chci strašně moc porazit. (usmál se)

Jste s bývalými spoluhráči stále v kontaktu?

Hodně kluků v létě odešlo, ale s některými si pořád píšu a občas si i zavoláme.

Jaká je v letošní sezoně hlavní síla Karviné?

Má hodně dobrý mančaft, sestavila ho teď dobře. Koukali jsme už na její zápasy na videu a nečeká nás nic lehkého. Má výbornou obranu, dostává málo gólů. I dopředu jsou ale karvinští hráči silní.

Naopak Zbrojovka obdržela v pěti kolech patnáct branek. Co je špatně?

Dostáváme jich opravdu hodně, máme jich nejvíc z ligy. Musí bránit celý tým, ne jen pět lidí. Když budeme všichni poctiví dozadu, tolik gólů nedostaneme. Celý týden to trénujeme a zlepšení chceme ukázat proti Karviné.

Vzadu sice dostáváte branky, ale kromě bezgólové remízy s Bohemians jste pokaždé aspoň branku dali.

V útoku jsme silní, máme tam šikovné kluky. Vždycky si něco vytvoříme, ale jde o to, abychom nedostali gól, základ je nula vzadu.

Jak poznamenaly start do sezony rozsáhlé absence v kádru?

Když vám vypadne čtyři pět hráčů ze základní jedenáctky a trenér ani neví, s čím bude hrát, jde o velký problém. Hodně kluků je zraněných, někteří byli nakažení, ale už se všichni dáváme postupně dohromady a snad to bude lepší.

Přivítali jste při současných problémech novou tvář do obrany Zorana Gajiče?

Každá posila je pro nás dobrá, stopera jsme potřebovali a Zoran je zkušený. Znám ho z Bohemky, kde jsme spolu hráli asi rok. Je šikovný a věřím, že to bude klapat.

Zbrojovka má za sebou jako nováček pět zápasů v první lize, rozkoukali jste se už?

Zápas na rozkoukání byl jen proti Spartě, kde jsme viděli, jak první liga vypadá. Uvědomili jsme si, že to není nic lehkého. Další kola se nám taky moc nepovedla, jeden bod ze čtyř utkání je málo. Už ale víme, že se dá hrát s každým. Utkání s Karvinou je pro nás strašně důležité, ještě když je pak repre pauza.