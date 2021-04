Pokud Brňané vyhrají, přiblíží se severočeskému soupeři pět kol před koncem ročníku na rozdíl jednoho bodu. Jiný výsledek notně srazí naděje Zbrojovky na záchranu. „V Brně jsem vyrůstal, takže si přeji, aby vyhrálo. Všichni víme, že jedině vítězství mu dává naději na záchranu,“ shrnul vyhlídky před nedělním duelem Pavel Holomek, bývalý prvoligový útočník Brna i Teplic.

Deník Rovnost spolu s ním vybral pět klíčových faktorů, které povedou k brněnskému úspěchu.

BEZ CHYB. Zbrojovce patří šestnáctá příčka a v její hře se objevuje řada nedostatků. Ovšem proti Teplicím je víc než kdy jindy podstatné, aby se brněnští fotbalisté vyvarovali hrubek. „Zbrojovce tam zbytečně napadaly laciné góly. Důležité je hrát zodpovědně zezadu, vyvarovat se hloupých chyb. V jednoduchosti je síla, takže nic nevymýšlet,“ doporučuje devětačtyřicetiletý Holomek.

Pavel HolomekZdroj: Deník / Lubomír StehlíkOSOBNÍ STATEČNOST. Ať už jde o titul, nebo o záchranu, rozhoduje odvaha týmu a hlavně jeho členů. V klíčových chvílích se musí najít osobnost, která vezme zodpovědnost na sebe. „Doma s Pardubicemi si Zbrojovka nechala dát hloupý gól přes celé vápno, to je kolektivní chyba celé obrany, někdo to musí vzít na sebe,“ upozorňuje Holomek.

Přestože Martin Berkovec nepředvedl oslnivé výkony, nepomohli mu ani zkušení stopeři. „Neobviňoval bych jen jeho. S Pardubicemi byl nejzkušenější obránce Luděk Pernica. Má být ten první, kdo chodí do soubojů, vlétne do míče, když mají ostatní obavu z balonu, musí ho on odkopnout pryč,“ podotýká Holomek, jenž v nejvyšší československé a české soutěži odehrál 241 utkání a vstřelil 42 branek.

VOLBA ÚTOČNÍKŮ. Nejspíš jen brněnský trenér Richard Dostálek a jeho spolupracovníci dopředu vědí, v jakém rozestavení nastoupí Zbrojovka do důležité bitvy, která v Srbské ulici začne v neděli ve dvě hodiny odpoledne. Jihomoravané v posledních dvou kolech nastupovali s jedním hrotovým útočníkem. „Tentokrát bych hrál určitě na dva útočníky. Může nastoupit jeden a postupně se jich na hřišti objeví víc, ale není na co čekat. Brno musí vyhrát, bod je málo,“ říká brněnský rodák.

Pak je tu otázka, koho z forvardů nasadit od první minuty. Nejvíc zkušeností mají Antonín Růsek s Jakubem Přichystalem. V posledních kolech dostávali přednost Jan Hladík a Daniel Fila. „Každý má své lepší a horší chvilky, Fila je perspektivní hráč a vždy je vidět, ale opřít to o osmnáctiletého kluka? Nevěděl bych, koho vybrat. Snad bude mít Ríša šťastnou ruku,“ přeje Holomek bývalému spoluhráči Dostálkovi.

SPOUTAT NERVOZITU. V tomhle utkání jde o hodně. Porážka nejspíš odsoudí Zbrojovku k sestupu, ztrácela by už sedm bodů. Ale ani Teplice nejsou v klidu. Záleží, kdo nastoupí do utkání s menší mírou stresu. „Oba mančafty jsou na tom stejně. Teplice mají hodně nevyrovnané výkony, v zákulisí klubu se taky asi něco odehrává. Brno poslední dva zápasy nezvládlo, bude pod tlakem. Nervozita bývá před každým duelem, ale jakmile hráči vstoupí na hřiště, musí opadnout,“ nabádá.

ÚVODNÍ TLAK. Fotbalisté Zbrojovky potřebují vyhrát, od toho se patrně bude odvíjet jejich aktivita. Odhodlání, agresivitu, nasazení musejí domácí fotbalisté předvést v maximální míře. „Předpokládám, že úvodních dvacet minut bude mít Brno tlak, pokusí se vytvořit nějaké šance a dát góly. Klukům držím palce, aby vyhráli a zůstali v lize,“ dodává Holomek, který uzavřel prvoligovou kariéru v roce 2005 v Drnovicích.

Grafika před utkáním Zbrojovka Brno vs. Teplice.Zdroj: Deník/Tomáš Marek