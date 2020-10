„Je nepříjemné, že nevíme přesně, jak dlouho pauza potrvá. Dva měsíce jsem nehrál zápas a čím delší bude, tím hůř pro mě, protože herní vytížení ničím nenahradím,“ uvedl Dreksa.

Jedenatřicetiletý kapitán Zbrojovky léčil natržený sval na plosce nohy. „Bylo to na nezvyklém místě, proto léčba trvala delší dobu. Navíc mě noha pobolívala už v přípravě a chtělo to klid,“ vysvětlil Dreksa.

Zranění ho vyřadilo ze hry před úvodním utkáním první ligy proti pražské Spartě, které jeho tým podlehl 1:4. „Nebavilo mě sedět na tribuně a nepomáhat klukům na hřišti. Ještě se jim navíc moc nedařilo, takže se na to koukalo blbě a bylo to nepříjemné,“ pravil zkušený zadák.

Ten se zapojil do plného tréninku s týmem minulý týden po téměř dvouměsíční pauze. „Připravujeme se podobně jako v sezoně, akorát je tam víc fyzické kondice,“ přiblížil Dreksa.

Ve středu měli hráči Zbrojovky individuální plán, protože ještě v té době platil zákaz shromažďování nad šest osob. Pak dostali profesionální fotbalisté od ministra zdravotnictví Romana Prymuly výjimku. „Když hráče nezapojíme do intenzivního a plnohodnotného tréninku, na nejbližší utkání nebudou dostatečně připraveni. Herní praxe je prostě důležitá a období, kdy nemůžete hrát ani přípravná utkání, je proto dost složité,“ řekl ještě před udělením výjimky brněnský kouč Miloslav Machálek.

Většina prvoligových klubů se proti pozastavení profesionálních soutěží ohradila, vedení i hráčům Zbrojovky přišlo naopak vhod. „Může nám jen pomoct, protože hůř už na tom být ani nemůžeme. Kluci se uzdraví, dotrénují a úplně v klidu se všichni nachystáme na další kola, ve kterých už musíme jednoznačně zabrat,“ podotkl Dreksa, jehož tým se po šesti prvoligových kolech nachází na poslední osmnácté pozici s jedním bodem. Stejný počet má už jen Příbram, která odehrála o zápas míň.

Termín dalšího utkání v nejvyšší české soutěži je nejistý. Původně se měla soutěž obnovit po čtrnácti dnech, přičemž se pozastavila 12. října. Jenže situace se může kdykoli změnit. „Až liga zase začne, věřím, že všichni budeme zdraví a naskočíme do ní v plném počtu, v jakém jsme zahájili letní přípravu,“ přál si Dreksa.

Zdravotní problémy má nově útočník Antonín Růsek, který si na srazu reprezentace do jedenadvaceti let poranil kotník a ve středu absolvoval magnetickou rezonanci. V národním dresu nastoupil jen minulý pátek do prvního utkání proti Skotsku, když v 68. minutě vystřídal Václava Drchala z Mladé Boleslavi. Češi prohráli 0:2. V úterý proti Litvě už kvůli zranění nenastoupil.