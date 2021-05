Před měsícem jste po svém 250. prvoligovém startu říkal, že chcete přidávat další se Zbrojovkou. Teď je jasné, že nebudou prvoligové, jak sestup prožíváte?

Byl bych rád, kdybych s Brnem přidal další starty, bohužel sestupujeme, ale doufám, že nebudeme ve druhé lize dlouho, že zvládneme hned postoupit zpátky, i když to bude hrozně těžké.

Už vám někdo z vedení oznámil, že se klub pokusí hned o návrat do nejvyšší soutěže?

Ještě jsme se o tom nebavili, ale doufám, že Brno se chce hned vrátit. Myslím, že je to prvoligový mančaft a nevím, zda má smysl čekat dvě sezony a pak se rozhodnout o postupu. Myslím, že se pokusíme hned postoupit, ale záleží na vedení.

Bude to i s vámi, nebo hodláte odejít?

Určitě neodcházím, mám ještě na rok smlouvu. Už jsme si pořídili bydlení, máme tu zázemí. Všechno je, jak má, s rodinkou se nám tu žije parádně, jen nám chybí o deset bodů víc, abychom nesestoupili. Pak by bylo všechno úplně super, bohužel to nevyšlo.

O sestupu jste se dozvěděli v neděli na dálku, když Teplice porazily 2:0 České Budějovice. Jaká byla atmosféra v kabině po návratu k tréninku?

S klukama jsme si psali na WhatsAppu, kde máme skupinu, věděli jsme, že to nedopadlo dobře. Měli jsme volný víkend a když jsme v pondělí přišli, nevěděli jsme, co se bude dít. Přišel za námi sportovní ředitel Tomáš Požár, který nám řekl něco, co nebudu prozrazovat. Ale šlo o to, že se nám záchrana nepodařila, teď musíme odehrát ještě dva zápasy a pak se uvidí, co bude dál.

V neděli od pěti hodin odpoledne přivítáte Opavu, další sobotu jedete na hřiště pražské Sparty. Jak se hledá motivace do utkání, v nichž už nemáte o co hrát?

Jsme profesionálové a každý se musí na utkání nabudit. Víme, že sestupujeme, ale připravíme se jako na každý jiný zápas, chceme je zvládnout.

Dá trenér šanci méně ozkoušeným fotbalistům?

To zatím nevím, trénujeme všichni, sestavu ještě neznáme. Možná se trenér rozhodne zkusit v lize mladé kluky, starší už zná, necháme to na něm.

Sestup jste zažil s Bohemians 1905 před devíti lety, v čem je tenhle jiný?

Když jsem byl mladší, prostě jsme hrál, samozřejmě mi na všem záleželo, ale bylo to fakt jinačí. Jako starší na to koukám jinak, sestup mě štve asi ještě víc.

V čem vidíte hlavní důvod pádu?

Je toho hodně, asi jsme kádr neměli tak kvalitní, sešlo se víc věcí. Když jsem šel do Brna, říkal jsem si, že je tady dobrá parta, vše klapalo, ale pak jsem viděl, že to nejde. Měli jsme i posezení s Dreksičem (kapitán Pavel Dreksa – pozn. red.) nebo manažerem Požárem, říkali jsme si, co je dobré udělat. Myslím, že jsme dělali všechno, ale prostě to nevyšlo.

S Bohemians nebo Karvinou jste o udržení bojoval často, co kluby měly na rozdíl od Brna, že se zachránily?

Když jsme hráli o záchranu v Bohemce nebo Karviné, cítil jsem, že se prostě můžeme zachránit, větší sílu z kádru, víc chtění z klubu, že se dělá vše, aby se to povedlo. Tady jsme nebyli jako celý klub tak silní a přesvědčení, že to zvládneme. Tím neříkám, že jsme netáhli ze jeden provaz, každý se snažil dělat vše.

Vnímal jste, že lidé v klubu stoprocentně nevěří záchraně?

Nikdo se na nic nevyprdl, samozřejmě nikdo nechce sestoupit a každý se snaží předvést co nejlepší výkon, ale prostě jsem jako v minulých v klubech úplně necítil takovou mentální sílu a odhodlání ligu zachránit.