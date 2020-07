Fotbalová Zbrojovka Brno hledá po postupu do první ligy posily. V hledáčku je prostějovský tahoun.

Jan Koudelka v prostějovském dresu. | Foto: Miroslav Mazal

Na kraj zálohy a do obrany potřebuje brněnská Zbrojovka získat nové tváře. Po stvrzení postupu do nejvyšší české soutěže se roztáčí kolotoč jednání, v nichž nechce zůstat pozadu ani vedení jihomoravského fotbalového klubu. „Rádi bychom kádr rozšířili, zejména o stranové pozice. Přestupní okno je dlouhé a nepředpokládám, že do prvního mistráku budeme kompletní, i když bych si to přál,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.