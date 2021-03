V sobotu od dvou hodin odpoledne nastoupí Jihomoravané k utkání 24. kola FORTUNA:LIGY v Příbrami, která trenéra změnila v pondělí. Pavla Horvátha vystřídal Jozef Valachovič. „Určitě to je pro mužstvo impulz. Ne nadarmo se říká, že nové koště dobře mete,“ podotýká brněnský záložník Adam Fousek.

Varováním pro nadcházející duel u Litavky budiž právě výkon z prosincového duelu se Slováckem, kdy Zbrojovka v posledních pěti minutách obrátila stav na 2:1 a Fousek si připsal rozhodující zásah. „Každý se před novým trenérem chce předvést v nejlepším světle a vybojovat si místo. Tři body jsme získali sice trochu se štěstím, ale to přeje připraveným. Po mentální stránce jsme se cítili lépe,“ zmiňuje Fousek.

Grafika před utkáním Příbram vs. Zbrojovka Brno.Zdroj: Deník/Markéta EvjákováZapracování na psychice, uvolnění atmosféry v týmu. To je vesměs jediné, co stihne nový kouč změnit za sotva týden před prvním duelem. „Za týden se s mančaftem nedá udělat kus práce. Spíš to bude příprava v otázce mentality,“ přemítá.

V aktuálním ročníku nejvyšší soutěže vyměnilo trenéra už sedm klubů, brněnský celek nastoupil proti některému z nich dvakrát. Vždy venku. V prosinci prohrál v Teplicích 0:1, v lednu remizoval v Mladé Boleslavi 1:1.

Horváth u příbramského týmu skončil po poslední prohře 0:5 v Ostravě. Valachovič má také bohatou fotbalovou minulost, v kariéře získal titul v české, slovenské i rakouské lize. „Kádr zůstává stejný, určitě ale dojde ke změnám. Můžeme jen odhadovat, v jakém rozestavení a složení domácí nastoupí,“ uvažoval o změně brněnský trenér Richard Dostálek.

Valachovič sice dostal víceletou smlouvu, ale důvod změny je jasný. Příbram uzavírá prvoligovou tabulku, na osmnácté pozici ztrácí tři body na šestnáctou Zbrojovku. „Pevně věřím, že dokážeme něco nastartovat. V první řadě nepřemýšlím o záchraně a co bude po 34. kole. Máme před sebou Brno. Moje úloha je, abychom se svým realizačním týmem chlapce připravili, aby se na Brno těšili a doma to zvládli,“ prohlásil příbramský trenér.

Zbrojovka v podzimním domácím duelu s Příbramí jen remizovala 1:1, teď se chce od Středočechů v tabulce odpoutat. „Soustředíme se hlavně na sebe. Je to hrozně důležitý zápas, který nám napoví, co bude. Náš cíl je vyhrát,“ burcoval Fousek.

Předchozí duel s celkem pod sebou Brno zvládlo, na konci ledna v Opavě zvítězilo 2:0. „Zápasy týmů dole nebudou krásné, ale hra je vedlejší, půjde hlavně o výsledek,“ uvědomuje si brněnský záložník.