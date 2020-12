Zbrojovku jste vedl už v roce 2017 ale jen krátce. Jak k angažmá přistupujete nyní?

Je to pro mě úplně nová situace. Tenkrát mě pověřili, abych nachystal mužstvo na nejbližší utkání. Nakonec jich bylo pět. Teď ale přicházím do jiné pozice.

Překvapilo vás, že ke změně trenéra došlo?

Byl jsem překvapený, že byl odvolaný trenér Machálek. Samozřejmě nějaké náznaky jsme měli, ale myslím, že pro Zbrojovku udělal obrovský kus práce. Postup do druhé ligy jde hodně za ním. Bohužel výsledky teď byly nemilosrdné, proto situace takhle vyústila.

Přemýšlel jste, jestli roli hlavního kouče přijmete?

Byl jsem v té situaci v klubu po celou dobu. Účastnil jsem se stejně jako celý realizační tým všech diskuzí, které jsme tady vedli. Každý jsme měli nějaký názor a vyjádřili se k tomu. V pondělí, kdy ta situace nastala, vedení vědělo, co dělá.

Bral jste jako povinnost nabídku přijmout?

To není povinnost. Jestliže je ale někomu nabídnuta pozice hlavního trenéra v klubu, který má rád, je zbabělost ji nevzít.

Čeho chcete s týmem dosáhnout?

Nekladu si žádné velké cíle. Pro mě je teď nejdůležitější zvládnout středeční utkání a nachystat hráče tak, aby na nich byla vidět změna.

Co děláte, abyste změny dosáhli?

S realizačním týmem chceme dostat kluky hlavně psychicky do pohody. Nebude to jednoduché, protože času je hrozně málo. Doufám, že to pomůže k tomu, že se hráčům trochu uleví. Bude to hodně o nich. Můžeme jim připravit pro utkání nějaký servis, ale na hřišti to musí odpracovat oni.

Jaká byla nálada hráčů na prvním tréninku pod vaším vedením?

Trochu jsme změnili předzápasový trénink, takže reagovali na podněty, které tam přicházely. Byli proto o fous koncentrovanější a při některých cvičeních jsem u nich viděl větší radost.

Jaká je příčina výsledků, se kterými vedení klubu není spokojené?

Příčin je víc. Myslím si, že jsme vstoupili hodně špatně do soutěže a úvod se na nás podepsal. Dlouho nám trvalo, než jsme se z toho dostali a bohužel nás neskutečným způsobem srážely individuální chyby.

Co se s tím dá dělat, když momentálně hrajete dva zápasy za týden?

Možná na následující tři utkání zvolíme trochu jinou cestu, co se týká taktiky. Uvidíme, jak dopadnou a jestli pak bude prostor pro nějakou práci dál.

Plánujete hrát tedy spíš ze zatažené obrany a na výsledek?

V žádném případě nebudeme hrát na remízu. Nikdy jsem nebyl takový trenér, že bych hrál zákopovou válku. Na zápas chystám mužstvo tak, aby bylo dobře naladěné směrem do ofenzivy a bylo odvážnější.

Uděláte v sestavě víc změn?

Kádr máme sice široký, ale potřebujeme do sestavy dostat hráče, kteří najdou odvahu a nebudou se bát řešit herní situace, které ligové utkání přináší.

Máte jedenáct takových hráčů?

Jedenáct jich vybereme. Až zápas ukáže, jestli to byla správná volba.

Zbrojovka je momentálně na sestupové příčce. Dá se říct, že nemáte co ztratit?

Vždycky je co ztratit. Když vstupujete do angažmá, vždycky nad vámi visí meč, který vám může setnout hlavu. A už v momentě, kdy pozici přijímáte, víte, že vás jednoho dne stejně vyhodí. Trenérů, kteří dokončili své angažmá, moc není.