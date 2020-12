Překvapilo vás odvolání?

S tím trenér, který vede mužstvo, jež nemá výsledky, musí počítat. Řeknu vám jednu věc: Rozhodnutí klubu je takové, jaké je a nezbývá než ho akceptovat.

Chtěl jste ponechat čas aspoň do konce podzimu? Zbývají tři kola…

Klub si uvědomuje, že musí nějak reagovat, výsledky nebyly, body nebyly. Měli jsme katastrofální výsledky na domácím hřišti, kde jsme zápasy nezvládali. Klub musí něco udělat, aby tam byla naděje na zlepšení, takže se to dá pochopit.

Myslíte si, že pomůže týmu nový impulz po příchodu vašeho asistenta Richarda Dostálka do role hlavního trenéra?

Většinou to zafunguje, někde krátkodobě, někde dlouhodobě. Uvidíme ve středu.

Miloslav Machálek v první lize s Brnem:

počet zápasů: 11

počet výher: 1

počet remíz: 3

počet proher: 7

vstřelené góly: 10

obdržené góly: 24

úspěšnost: 18,2 %

V čem vidíte hlavní příčinu dosavadních neúspěchů brněnského mužstva?

Jak už jsem prezentoval dřív, postup byl kolektivním dílem celého klubu. Řekl bych, že současná situace je v tomhle identická.

Přemýšlíte, že jste něco mohl udělat jinak?

Bylo plno objektivních příčin, ať už to dohrávání sezony o měsíc později, nevěděli jsme, zda budeme v první, nebo ve druhé lize. Hráči neměli ochotu jít do mužstva, které může hrát druhou ligu. Pak přišla zranění, Covid, úvod soutěže se nám nepovedl. To je realita.

Měl jste si už před sezonou říct o posily, jako jsou Rudolf Reiter a Zoran Gajič?

Situaci znáte velice dobře. Reagovali jsme na zranění, proto přišli Gajič a Reiter v rozehrané soutěži. Smůla je, že Moravec a Reiter zase nejsou k dispozici. Řekl bych, že je to trošku pech a Zbrojovka si to vyžírá do dna.

Jakou jste prožil první pořádnou prvoligovou zkušenost?

Je to zkušenost, která vás posílí.

Budete nadále pokračovat v brněnském klubu, v němž máte smlouvu ještě na dva roky?

To je předběžné, moc čerstvé. Myšlenky na to zatím vůbec nemám.

Litujete nyní, že jste opustil civilní práci na krajském úřadě?

Nelituji. Seriózně a otevřeně vám řeknu, že věřím, že ještě můžu něco dokázat.

Věříte taky, že se Zbrojovka zachrání?

To jsou předběžné věci. Nejde o víru. Samozřejmě jsem dělal maximum, aby se Zbrojovka zachránila. Myslím, že klub udělá taky maximum, aby se zachránila. Věřím tomu.