Důležitost utkání si uvědomuje také nováček v kádru posledního mužstva FORTUNA:LIGY, které čeká na první výhru po návratu mezi českou elitu. „Nálada je dobrá. Je vidět, že každý ten zápas vnímá správně, potřebujeme body. Myslím, že když dosáhneme na první výhru, opadne tlak a pak to půjde dobře,“ přemítal Gajič.

Do nejvyšší české soutěže se vrátil po roce, který strávil v týmu nováčka bulharské ligy Arda Kardzhali. Tamní soutěž na jaře přerušila koronavirová pandemie, v červnu se dohodl na ukončení smlouvy a čtyři měsíce před příchodem do Brna nehrál ostrý zápas. Až v Plzni. „Bylo to náročné, Plzeň má spoustu dobrých fotbalistů. Před týdnem jsem ani nevěděl jména našich hráčů,“ podotkl rodák z Bělehradu.

Bulharská liga mu vyhovovala, i když si v jedenadvaceti utkáních připsal jedinou asistenci. „Ze začátku měl klub velké ambice, vynaložil hodně peněz na hráče ze zahraničí. Rozjeli jsme se dobře, ale konec podzimu nebyl tak ideální. Jaro bylo špatné a když nastala pauza, chtěli nám hodně snížit peníze. Někteří hráči se nedomluvili a řeší to soud,“ popsal hořký konec angažmá.

Zdroj: Deník / Markéta Evjáková

Přes léto se probíral nabídkami, zlákal ho až návrat do nejvyšší české soutěže, v níž má od minulého týdne 105 startů a jeden vstřelený gól. „Jsem rád, že jsem se šel do známého prostředí. Ostatní nabídky se mi nelíbily, něco nedopadlo. Nakonec jsem se rozhodl pro Brno, kde rozumím řeči. Mám to kousek od Srbska, šest sedm hodin autem, nechtěl jsem daleko kvůli rodině. Všechno není jen o penězích,“ řekl sympaticky Gajič.

Český se dorozumí dobře, vždyť za Bohemians 1905 začal hrát už v únoru 2015. O dva roky později se Zlínem zvítězil v domácím poháru i superpoháru a okusil Evropskou ligu. „Trenér v Bohemce na mě nejdřív mluvil anglicky, ale chtěl jsem, ať mluví česky, abych se naučil. Vždy jsem se ptal, co které slovo znamená. Po třech čtyřech měsících už jsem se domluvil,“ sdělil srbský zadák.

Zbrojovka po něm sáhla, aby zkušenostmi zpevnil zraněními zdecimovanou defenzivu. „Trénuji s klukama delší dobu, nabírám sílu a cítím se líp. V reprezentační pauze se dáme všichni dohromady a bude to ještě lepší. Věřím, že pomůžu sobě i klukům,“ přál si Gajič.

Do plné přípravy před Karvinou se už zapojili Damián Bariš, Jan Moravec či Adam Fousek, individuálně trénují Juraj Kotula s Markem Vintrem. „Nejsme naivní, my ani hráči. Víme, že už konečně potřebujeme bodovat. Chystáme se pečlivě, připravujeme mužstvo i po psychické stránce. Hodně jsme se věnovali videu,“ pronesl brněnský kouč Miloslav Machálek.

Jenže desátá Karviná v novém ročníku podlehla jen pražské Spartě, jinak čtyřikrát bodovala. „Nechceme být tím, kdo nakopne dalšího soupeře. Nechceme hrát dole v tabulce a utkání proti týmům jako Brno či Opava musíme zvládat,“ burcoval na klubovém webu karvinský kapitán Marek Janečka.