Prodej permanentních vstupenek začne ve čtvrtek 6. srpna, předkupní právo na svá místa dostanou v úvodním týdnu majitelé permanentek z letošní sezony.

Aktuální epidemiologická opatření stále dovolují naplnit jen pět sektorů po tisíci fanoušcích a zároveň 25 procent kapacity stadionu v Srbské ulici.

Ceník permanentek



Mladý Zbrojovák (pro děti do 15 let): cena 1000 korun na sezonu (66 korun na utkání), v ceně je i balíček z fanshopu (šála, omalovánky, náramek, pexeso) v hodnotě 450 korun

Veterán klub (nad 65 let): cena 1500 korun na sezonu (83 korun na utkání), v ceně je balíček z fanshopu (podsedák, termohrnek, klíčenka) v hodnotě 520 korun

Klasická permanentka věrnostní: cena 1950 korun na sezonu (114 korun na utkání)

Klasická permanentka nová: cena 2200 korun na sezonu (129 korun na utkání)

Klubové sedadlo věrnostní: cena 4000 korun na sezonu

Klubové sedadlo nové: cena 6000 korun na sezonu

Jednorázové vstupné (v případě volné kapacity): 200 korun, klubové sedadlo 500 korun