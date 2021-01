Přestupní období skončí 8. února, do té doby se možná něco udá. „Nic se nedá vyloučit, nějaký pohyb směrem dovnitř i ven může být,“ doplnil Požár.

Zbrojovka sice na soupisce disponuje pěti útočníky, ovšem tradiční dvojice pro základní sestavu Antonín Růsek a Jakub Přichystal je na marodce a podle původních prognóz tam bude ještě nejméně měsíc. „Máme relativně dobré zprávy od našich lékařů, že to nebude tak dlouhé, jak původně vypadalo. Věříme, že kluci budou brzy zdraví a pomůžu nám,“ pronesl brněnský manažer s tím, že lépe vypadá léčení u Růska.

Jenže první díl jarního boje o záchranu čeká šestnáctý celek FORTUNA:LIGY už v sobotu od dvou hodin odpoledne na hřišti patnácté Mladé Boleslavi.

Momentálně má Brno jako nejzkušenějšího útočníka k dispozici Jana Hladíka, který však v nejvyšší soutěži sehrál jen dvanáct duelů. Martin Zikl osm a Daniel Fila pouze tři. „Pořád jsou v týmu hráči, kteří můžou naskočit do útoku jako Ruda Reiter nebo Adam Fousek,“ nastínil Požár nasazení záložníků.

Vedení Zbrojovky hledalo posílení ofenzivy, ovšem žádné námluvy nedopadly. „Monitorovali jsme nějaké možnosti, ale nebyla tam taková eventualita, kterou bychom si vyhodnotili jako přínosnou a teď řešitelnou. Jdeme do toho s týmem, jaký aktuálně máme,“ podotkl manažer.

Konkrétní jména neprozradil. „Nechci komentovat hráče, o nichž jsme získávali informace a zjišťovali atmosféru kolem nich. Některá jména, která padala, byly jen spekulace,“ doplnil.

V krátké zimní přestávce získala Zbrojovka tři hráče. Tento týden potvrdila ofenzivního záložníka Texla, jenž přichází na půlroční hostování s opcí z Olomouce. „Pokusím se být týmu co nejplatnější. S trenérem už jsme se o mojí roli bavili a věřím, že budu schopný pomoci k záchraně,“ uvedl na klubovém webu osmadvacetiletý fotbalista.

Texl poslední rok strávil v Opavě, v nejvyšší české soutěži dosud posbíral 77 startů a vstřelil čtyři branky. „Chtěli jsme náš střed rozšířit o jinou typologii hráče, než jaké tam máme. Texl je konstruktivní a může nám pomoct v zakládání a vedení útoku. Věříme, že pro nás bude přínos, proto jsme ho angažovali,“ přiblížil Požár.

Ve středu dotáhl brněnský klub jednání se slovenským obráncem Záhumenským. Dohoda platí do konce sezony a obsahuje opci na prodloužení smlouvy. „Jsem spokojený, že vše dopadlo dobře a trenérům jsem se líbil. Pokusím se týmu pomoci k co nejlepším výkonům a výsledkům, které by znamenaly záchranu,“ pravil pětadvacetiletý zadák, jenž s mužstvem absolvoval soustředění na Maltě.

Největší posilu ovšem představuje odchovanec klubu Pernica, který přišel na půlroční hostování z Plzně. „Chtěli jsme zvýšit konkurenci uprostřed a objevila se možnost angažovat Luďu Pernicu, což dávalo smysl vzhledem k historii i kvalitě hráče. Z toho pohledu jsme vyřešili, co jsme chtěli. Trenér má víc variant,“ sdělil sportovní manažer.

Po skončení podzimní části opustili kádr obránce Juraj Kotula a záložník Jan Koudelka. Další hráči patrně zamíří na hostování. „Řešíme některé hráče směrem ven, ale jsou to spíš mladší kluci, u kterých chceme, aby pravidelně hráli. Vzhledem k tomu, že přesně nevíme, jak to bude se soutěžemi od třetí ligy dolů, rádi bychom, aby hráli druhou ligu. Uvidíme, kam se posuneme,“ objasnil Požár.