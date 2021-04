Nicméně pět kol zbývá do konce aktuálního ročníku FORTUNA:LIGY, takže ve hře je ještě patnáct bodů. I když svěřenci kouče Richard Dostálka nebudou stoprocentní, pořád mají šanci na záchranu, protože i jejich rivalové budou nejspíš ztrácet.

Na nesestupovou patnáctou pozici ztrácí šestnáctá Zbrojovka čtyři body. Jenže musí zabrat. „V naší situaci potřebujeme na hráče působit pozitivně, horší to být nemůže. Chceme se prezentovat lepším fotbalem, než jsme předvedli, proto hráče potřebujeme dostat do lepší pohody a tomu přizpůsobíme tréninkový proces,“ řekl brněnský kouč.

Přestože naději na udržení Zbrojovka stále živí, domácí bezbranková remíza s Teplicemi zasadila pořádnou ránu do sebevědomí. Právě severočeský celek se totiž nachází v tabulce nad Jihomoravany. „Hodně nám to ztěžuje situaci. Potřebovali jsme zápas zvládnout, což se nepovedlo, manko jsme nesmazali. O to těžší práce bude připravit hráče na další utkání a po zbytek soutěže hrát tak, abychom měli pořád šanci s tím něco udělat,“ hlesl Dostálek.

Teplice podzimní vzájemný duel ovládly 1:0, takže v případě rovnosti bodů, skončí před Zbrojovkou. „Máme na Brno čtyři body náskok, plus vzájemný zápas, takže dá se říct pět bodů. Bod odsud bude důležitý,“ uznal teplický brankář Tomáš Grigar po nedělní bezbrankové remíze.

Los ohrožených

14. Mladá Boleslav (27 bodů)

Slovácko, Brno, Sparta, Olomouc, Bohemians

15. Teplice (25)

Zlín, Jablonec, České Budějovice, Karviná, Příbram

16. Brno (21)

Ostrava, Mladá Boleslav, Liberec, Opava, Sparta

17. Příbram (20)

České Budějovice, Plzeň, Jablonec, Pardubice, Teplice

18. Opava (15)

Bohemians, Zlín, Olomouc, Brno, Plzeň

Pozn: s tučně vytištěnými soupeři hrají týmy doma.

Teď už musejí fotbalisté Zbrojovky víc než dosud vzývat klopýtnutí mužstev, která se nacházejí nad nimi. Ať už Teplic, případně Mladé Boleslavi, která má šestibodový náskok a ještě přijede do brněnské Wedos Areny. „Soupeři kolem nám nebudou donekonečna dávat šance. S Teplicemi jsme měli jednu z nejlepších možností, mohli jsme se dotáhnout na bod, za dva týdny máme Boleslav. Problém je samozřejmě v nás, že nejsme schopní se v takovém zápase vybičovat k maximálnímu výkonu na hranici možností. Už před tímhle utkáním nebylo kam uhnout,“ litoval brněnský záložník Rudolf Reiter.

Zbrojovka nemá v závěru soutěže moc příznivý los, tři venkovní duely sehraje s celky z elitní osmičky. V sobotu od půl osmé večer nastoupí na hřišti Baníku Ostrava, pak míří do Liberce a na trávník pražské Sparty. „V Ostravě proti nám nastoupí úplně jiný tým, než měly Teplice. Musíme najít způsob, jak se dostat přes její obranu, tomu přizpůsobíme tréninky a nácvikové věci, pak budeme směřovat k dalším soupeřům,“ podotkl Dostálek.

Proti Baníku nevyběhne Reiter, který v Brně hostuje právě z Ostravy, ale má jasno, komu přeje. „Nikdo nechce sestoupit, ať jste kmenový hráč, nebo na hostování. Teď jsem v Brně a nikomu v týmu není jedno, jak to dopadne, jenže bychom pro to měli udělat daleko víc,“ nabádal rychlonohý záložník.

Zbrojovka hlavně potřebuje zvládnout dva domácí duely s ohroženými mužstvy Mladou Boleslaví a Opavou. Jenže na vlastním stadionu je nejhorší v lize, připsala si jedinou výhru z patnácti duelů. „Celou sezonu v domácím prostředí body rozdáváme, což se potvrdilo s Teplicemi. Neumím si vysvětlit, čím to je. Kdybych znal recept, jak to změnit, máme víc bodů,“ poznamenal Dostálek.

Ve vypjatých situacích rozhoduje psychika a na ní musejí brněnští fotbalisté zapracovat. „Na tréninku všichni dělají, co mají, ale obrovský problém je hlava. Je na každém, jak si ji nastaví. Potom rozhoduje individuální kvalita a z naší strany to bylo žalostné. Každý si musí zamést před svým prahem,“ burcoval po utkání Reiter.