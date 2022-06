Angažmá ve Zlíně bylo pro slovenského zadáka vskutku podařené. Rychle se usadil v základní sestavě a dlouhodobě tvořil pevný článek týmu. „Když jsem tam přicházel, tak hrál druhou ligu. Nikdy by mě nenapadlo, že zvítězíme v domácím poháru a zahrajeme si skupinu Evropské ligy. Na angažmá ve Zlíně budu mít krásné vzpomínky,“ popsal Matejov.

Dojem z dlouholeté spolupráce mu trochu kazí pouze poslední týdny, kdy o jeho pokračování nebyl přílišný zájem. „Jednání zlínského vedení mě trochu zamrzelo. Domluvili jsme se, že si zavoláme a střetneme se, ale k ničemu nedošlo. Už dříve odsud někteří hráči odešli, protože s nimi nikdo pořádně nejednal. Nedávno navíc skončil jejich hlavní sponzor Fastav, tak asi stále řeší, co bude dál,“ uvedl.

Po konci ve Zlíně Matejov příliš neváhal a kývl na nabídku od Zbrojovky. „Brno byla první varianta a dál jsem nic neřešil. S klubem jsme se rychle domluvili a už jsem byl spokojený, že jdu právě sem,“ pověděl autor čtyř prvoligových branek.

Matejov je velký univerzál, zvládne zahrát v obraně i v záloze. Navíc je zvyklý na oba kraje hřiště. „Nejradši nastupuju napravo. Pak je mi jedno, jestli to bude na beku nebo v záloze. V poslední době jsem ve Zlíně hrával levého obránce, ale cítím, že z druhé strany mi to sedí víc,“ shrnul levonohý defenzivní fotbalista.

Bývalý hráč Prievidze nebo Dubnice podepsal se Zbrojovkou jednoletou smlouvu. A natěšeně očekával začátek letní přípravy. „Tím, že jsem změnil prostředí, mám novou motivaci do práce. Měl jsem dlouhé volno a zdravotně se cítím v pohodě. Víme, že sezona bude náročnější než ta předchozí ve druhé lize. Ale stanovíme si nějaké cíle a popereme se o ně,“ zhodnotil Matejov.

Vítěz domácího poháru z roku 2016 má ještě o motivaci navíc. Dopomohli mu k ní fanoušci Zbrojovky, kteří z příchodu nové posily nebyli příliš nadšení. „Stačilo si otevřít internet a pročíst si některé jejich komentáře. Byl jsem na to připravovaný, že jsou tu nároční příznivci. Chci jim dokázat, že se s jejich kritikou mýlí,“ předsevzal si.

Vyřešit ještě Matejov musí logistické problémy, ve Zlíně se totiž usadil, má tam byt a zázemí. „Zatím budu dojíždět a uvidím, jestli to půjde zvládat. S těmi dnešními cenami benzínu to bude náročné, ale už jsem se bavil s Josefem Divíškem, že budeme jezdit spolu. On bydlí v Uherském Hradišti, tak se o cesty podělíme,“ usmál se a zmínil další brněnskou posilu.

JAKUB TRUČKA