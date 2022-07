Proč se Váš příchod do Brna protáhl až do července, když jste zde v minulé sezoně úspěšně hostoval?

Abych řekl pravdu, nevím. Bylo to na majitelích a mě bylo řečeno, že se kluby nejprve nedohodly. Já to dál nezjišťoval a věřil, že se k tomu třeba vrátí. Může být nějaká věc, přes kterou nejede vlak, ale za týden je všechno jinak. Takový je fotbal. Po čtrnácti dnech pak našly společnou řeč, za což jsem rád.

V přípravě jste kvůli tomu zatím odehrál jediný zápas. Jak se cítíte?

Dobře. Začal jsem přípravu v Olomouci, kde byl podobný kondiční blok jako tady. Nějaké běhy a podobně. Pokračovali jsme v práci na soustředění a teď se věnujeme taktičtějším věcem. Měl jsem teď dva tři dny takové menší zranění, asi únavové, a proto nenastoupil v pátek proti Kroměříži. Jinak se cítím dobře. Kluci mě tady po návratu přivítali, s trenéry jsem řešil taktiku. Nešlo o nic složitého, myslím, že jsem zapadl slušně.

Na soustředění jste oslavil narozeniny. Pomáhají takové věci v aklimatizaci?

Zrovna jsem se o tom bavil s ženou, že mi vždycky narozeniny vycházejí na soustředění. Takže dostávám dort od spoluhráčů a trenérů, a ne od rodiny. Bylo to v pohodě, kluci si dělali srandu, popřáli mi. Dali jsme si kafe a dort a nějak se stmelili.

S výjimkou Lukáše Kryštůfka, jemuž na Srbské končila smlouva, zůstává střed obrany zatím beze změn.

Je to výhoda. Víc jsem toho minulou sezonu odehrál s Lukášem Endlem, Šury býval zraněný a potíže se nevyhýbaly ani Honzovi Hlavicovi, ale se všemi jsem něco odehrál, což má na součinnost obrany určitě vliv. Navíc jsme všichni komunikativní, takže si cokoli vždy řekneme a můžeme si pomoci v tréninku.

Minulou sezónu jste byl nejvytíženějším obráncem Zbrojovky. Jak velkou roli to hrálo při přestupu?

Samozřejmě je to podstatné. Za ten rok v Brně jsem ohromně rád. Hrál jsem většinu zápasů a byla to taková příjemná role po dlouhé době. V Olomouci jsem byl náhradníkem, trenér Jílek se mnou už nepočítal a pozici měl vykrytou, protože si myslel, že můj přestup do Brna je už hotový. Byl bych proto pátý nebo šestý stoper což si myslím, že je až moc. Ve Zbrojovce ale rozhodně žádné místo nemám dané, výkonnost je třeba potvrzovat na hřišti a v tréninku.

Poprvé ve Vaší kariéře jste se rozešel s Olomoucí. Jak to vnímáte?

Musím říct, že je to velká změna, ač to plynule navázalo na minulý rok. Pomáhá, že Brno je kousek. Kdybych se musel stěhovat někam do Čech, vnímal bych to víc. Pocházím z Čeladné z Beskyd, ale čtrnáct let jsem působil v Olomouci, tak už se to lámalo a stával se ze mě Olomoučák. Vazby tam mám pevné, ale samozřejmě se těším na nové výzvy.

Duely se Sigmou v lize budou asi speciální.

Určitě. Kluci si ze mě dělali srandu, když jsem se loučil. Uvidíme se v druhém kole, tak už proběhly nějaké hecovačky. Rozhodně to bude specifické utkání.

I ve Zbrojovce máte bývalé spoluhráče ze Sigmy, nově včetně velmi dobrého kamaráda Šimona Falty.

Na konci sezony jsem Šimona naťukával, co říká na Brno, protože se chtěl dostat z Plzně blíž domů. Jakmile to u mě dopadlo, ze srandy jsem mu volal a ptal se ho, co u něj. Odpověděl, že zítra jede do Brna. Naše přestupy se dohodly v jeden den, tak jsme se tomu smáli. Jsou tu i další kluci z Olomouce, je to fajn shledání.

S čím jdete do sezony?

Chci si zasloužit místo v sestavě a pomoci Brnu k co nejlepšímu výsledku. Je vždycky zrádné naskočit ze druhé ligy, takže musíme chytit úvod a zklidnit se. Bylo by fajn držet se někde ve středové skupině. Také bych rád, ať mi co nejdéle drží zdraví. Nerad ustupuji ze soubojů, jenže do nich vždycky skáču jako blázen a odnesu to zraněním. Nechci ustupovat, ale hrát chytřeji. Roky už na to mám.

JAROSLAV GALBA