Poslední rok jste strávil v Opavě, jak došlo k vašemu přesunu do Brna?

Zrodilo se to nečekaně. Počítal jsem, že zůstanu v Opavě, s trenérem Kováčem jsem byl domluvený, měl o mě zájem i dál, bohužel se klub nedomluvil s Olomoucí. Manažer Požár mě už delší dobu měl na seznamu vyhlídnutých posil pro Brno, tentokrát se domluvil s Olomoucí, šlo to přes agenty. Přišel jsem na hostování s opcí, abych pomohl do konce sezony.

V krátké přípravě jste s angažmá nechtěl otálet?

Nechtěl jsem čekat, zda se to nějak vyřeší. Pauza je krátká, všechno hektické, není měsíc a půl nebo dva na přestupy a přípravu. Využil jsem toho, že se po jedenácti letech mohu vrátit blíž domů. Znám v Brně dost kluků, s nimiž jsem se potkal na intru, s některými jsem hrál. Brno je velký klub a druhé největší město v republice, ani jsem neváhal.

Opava vás nechtěla vykoupit z Olomouce?

Mám v Olomouci smlouvu už jen rok a tohle je prakticky poslední šance, jak mě může nějakým způsobem zpeněžit. Podle mých informací mě Opava před sezonou chtěla koupit, ale nějak se nedomluvila na částce, takže z toho bylo hostování.

A v zimě se na tom nic nezměnilo?

Teď je na tom Opava špatně v tabulce a nemohla si dovolit dát za mě peníze, potřebovala daleko víc hráčů, jak se ukázalo na podzim. Řeší vše formou hostování, nikdo nepřišel na stálo. Klub musel peníze rozdělit tímhle stylem, což jsem chápal, takže dál nepokračuji.

Mrzí vás, že jste vyměnil Opavu za Brno?

Tady jsou hráči s historií jako Vaňous, Dreksič, Perňa (Ondřej Vaněk, Pavel Dreksa a Luděk Pernica – pozn. red.), v Opavě byl jen Pavel Zavadil, který už měl svůj věk. Viděl jsem tady kluky hrát na tréninku, jde o mladé talenty, kteří mají velkou kvalitu do budoucna, takže to neberu tak, že jsem si pohoršil. Nepřemýšlel jsem nad tím.

Jiří Texl

narozen: 3. ledna 1993

pozice: střední záložník

předchozí angažmá: Sigma Olomouc, Vítkovice, Opava

bilance v 1. české lize:

77 utkání/4 góly

ve 2. české lize: 50/6

V čem tedy vidíte změnu?

Oba kluby jsou dole, ale historií a velikostí města, klubu i podpory je to jiné. Opava nemá ani majitele, finančně spoléhá na město, v Brně je majitel, který klub zastřešuje, takže pro mě je to určitě posun. Už na tréninku vidím, že je tady hodně zkušených hráčů, kteří hráli i v reprezentaci, v Plzni, mají za sebou dobrou kariéru, plus vidím mladé talenty českého fotbalu. Brno má kvalitní odchovance, tým je docela dobře poskládaný a věřím, že se nám bude dařit i na hřišti.

V Opavě nastoupíte už na konci ledna, jaký to bude duel?

Hrajeme tam hned zkraje soutěže, to je pravda. Byl jsem tam tři čtvrtě roku, za tu dobu se vyměnilo dost hráčů, ale s některými jsem se skamarádil víc. Až proti nim budu hrát, bude to jiné. Když jsem tam byl na hostování, nemohl jsem hrát proti Olomouci, kde jsem strávil celý život a mám tam nejvíc kamarádů. Nikdy jsem si to pořádně nevyzkoušel, ani ve Vítkovicích, vždy jsem měl zákaz proti Olomouci. Ani teď proti ní nesmím nastoupit.

Takže se na Opavu těšíte?

Bude to moje premiéra proti týmu, kde mám dost kamarádů a byl jsem tam delší dobu. Uvidím, jaký to bude zážitek. Na jednu stranu jí strašně přeji, taky tam je domácí prostředí, trenér Kováč mi hodně sedl, je fajn trenérsky i lidsky, stejně jako celý realizák. Jenže je na prd, že se třeba jeden z nás na úkor druhého musí zachránit, ale tak to je. Jsem tady a budu se snažit, aby se zachránilo Brno.

Přicházíte už jako poměrně zkušený hráč, vnímáte tak svou roli v Brně?

Už mi bylo osmadvacet, třetího ledna jsem měl narozeniny, když se hraje na staré a mladé, patřím ke starým, na tři týmy pořád hraji ve střední generaci. V Opavě sice byli Pavel Zavadil a Žíďas (Jan Žídek – pozn. red.), ale jinak tam někteří hráli ligu jen rok, nebo dva, takže i ve startech jsem tam patřil mezi nejzkušenějšími.

Zdroj: Deník / Tomáš Marek

Nezníte, že byste se tak cítil.

Ještě se necítím v takové pozici, že bych to jako extra zkušený hráč měl táhnout. V Brně mi vyhovuje, že jsou tady daleko zkušenější hráči, kteří to řídí v šatně i na hřišti a mají k tomu dispozice jako Dreksič nebo Perňa. Myslím, že mi jiná role bude aktuálně vyhovovat víc, než abych byl hlavní tahoun, na kterého se všichni spoléhají.

V osmadvaceti letech ovšem potřebujete nastupovat pravidelně, nemyslíte?

Mám specifickou kariéru, začal jsem hrát ligu skoro až ve čtyřiadvaceti letech. Dlouho jsem byl v béčku Sigmy, kde jsem dělal kapitána, pak jsem šel do Vítkovic na hostování, dvě sezony jsem strávil ve druhé lize a do ligy jsem se dostal relativně pozdě. Teď tam nastupují kluci ve dvaceti nebo v osmnácti letech, já se tam dostal až ve čtyřiadvaceti letech.

V Opavě jste až do prosincového onemocnění nastupoval v základní sestavě…

Ze začátku jsem v Olomouci hrál, pak jsem měl nějaká zranění, když jsme měli plnou sestavu, zbylo na mě místo dvanáctého hráče. Chtěl jsem jít pryč, abych hrál větší porci minut, což se v Opavě dělo. Uvidíme, jak to bude tady. Nemyslím si, že bych se nerozehrál, když nebudu v základu. V Olomouci jsem byl platný v hodně zápasech i jako střídající, každý má svou roli.

V Brně se poperete o místo uprostřed zálohy s Ondřejem Vaňkem a Janem Sedlákem?

Bavil jsem se s trenérem, který chce, abych přivedl kreativitu do středu zálohy. Vaňous se Sedlem jsou už v klubu dlouho a momentálně mají své místo vydřené, jsou tady zvyklí, takže začnou oni. Pak tam hraje mladý Pachlopník na desítce. Můžu hrát na všech postech. Uvidíme, jak se bude dařit jim a mně.

Zpočátku tedy počítáte s lavičkou?

Začnu určitě z lavičky, s tím se počítá. Nejsem hráč, který je naštvaný a vadí mu, že nehraje. V Olomouci jsem měl dva roky roli, že jsem hlavně oživoval zápas z lavičky, což je možnost. Pokud se tady ze začátku neprosadím do základní sestavy, můžu opět plnit tuhle roli, počítám se vším.

Zbrojovka začíná v Mladé Boleslavi, která si v tabulce stojí o příčku lépe jen díky skóre. Jak důležité je to utkání?

Určitě ho to tak bereme. Sice je ještě hodně kol, ale týmy kolem nás musíme porážet, abychom je mohli přeskočit. Jsem teprve od pondělí v tréninkovém procesu, na soustředění jsem nebyl, ještě pronikám do taktiky. Trenér mi říká, co očekává, jak bych měl hrát já i tým, ale zase to nebereme tak hekticky, že musíme uspět za každou cenu.

Jak to myslíte?

Určitě chceme zápas zvládnout a vyhrát, ale není to tak, že by se vše zhroutilo, kdybychom utkání nezvládli. Trenér je v klidu, nevytváří na nás tlak. Vnímám to tak, že máme hodně zkušených hráčů, kteří si berou slovo i na hřišti, všichni vědí, že je vstup důležitý, snad se nám podaří. Zároveň počasí i hrací plochy budou takové horší, nebude to ze začátku extra fotbal. Uvidíme, co nám vůbec hřiště dovolí hrát.

Domů budete dojíždět?

Pocházím z Vladislavi u Třebíče, což je čtyřicet kilometrů od Brna. V Olomouci jsem od sedmnácti a mám tam byt, ale vždy jsem žil tam, kam jsem chodil na hostování. Teď jsem poprvé blízko domova, bydlíme na vesnici v rodinném domě, mám tam babičku, dědu, strejdu, když tam přijedu, starají se o mě. Po tolika letech je příjemné, že mi odpadne připravování jídla. Jsem rád, že s nimi můžu trávit víc času než za poslední roky, v sezoně není moc mezer, kdy se dá jezdit domů.