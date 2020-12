Ve čtvrtek Hron slavil sedmdesáté narozeniny, ovšem trénink nevynechal. „Mám z toho hrůzu, už je to věk na hraně, ale ještě mi kluci koupili nové kopačky, tak jsem naměkko. Přitom jsem říkal, že se starými už vydržím,“ směje se v rozhovoru pro Deník Rovnost Hron, který ve Zbrojovce vede gólmany v kategoriích od šestnácti do devatenácti let.

Slavný gólman drží v brněnském klubu několik stále platných rekordů: nejvíc ligových zápasů brankáře – 247, nejvíc ligových zápasů s nulou – 74 a nejvíc ligových zápasů s nulou v sezoně – 12.

Cítíte se na sedmdesát?

Jsem kluk ze samoty a nemám absolutně žádný problém s tím, že bych nemohl kopnout do balonu. Kdyby to nešlo, třeba mě bolela kolena, kyčle, skončím, už bych nešel na hřiště, ale musím zaklepat, že tyhle věci mě zatím minuly. Někdy si říkám, že to není možné, protože někteří bývalí gólmani, i o deset let mladší, už mají po operacích kolen a kyčlí z neustálého mlácení o zem. Já to přežívám neuvěřitelně, trochu pro to taky dělám.

Pořád jste na hřišti…

Člověk se může hýbat, když ho nic nebolí, pokud bolí, v těch letech to zabalí a nemůže nic dělat, ale tak to fakt nemám. Snad mě nezačne zítra něco bolet, jak o tom mluvím. (úsměv) Nelimituje mě nic, že bych se nemohl ohnout a kopat do balonu, každý den kopu. Mám na starosti osm gólmanů, což je docela záběr, ale baví mě to a myslím, že i kluci mě berou.

Jak vás vnímají?

Asi si musejí říkat, že není možné, aby je takový starý dědek ještě otravoval, ale beru to a vycházíme spolu slušně, žádný problém. Jednoho dne samozřejmě konec nastane, nebudu trénovat donekonečna, ale teď mi koupili kopačky, takže mě majitel Bartoněk snad ještě půl roku nechá, abych je trochu odřel. (smích) U Zbrojovky jsem uvázaný srdcem i smlouvou.

Zranění se vám v kariéře vyhýbala, takže jste si neodnesl žádné následky?

Neměl jsem toho moc, jednou se mi bloklo koleno, v Chebu jsem se srazil s mladým Petrem Baumanem, který už je teď skoro starý jako já. Odvezli mě do nemocnice, ale otřesy mozku se tak neřešily, takže mě z nemocnice vzali do autobusu, kde jsem celou cestu zvracel. Pepa Masopust (tehdejší trenér Zbrojovky Brno – pozn. red.) mi jen řekl, abych se vyspal, v pondělí se vykašlal na trénink a v úterý už jsem přišel. Tehdy se to tak dělalo, dnes vás zavřou a nesmíte nikam chodit. Měl jsem asi dvakrát otřes mozku, nějaké šití, když jsme se srazili na tréninku nebo při zápase, ale kolena nemám operovaná, jenom jednou ruku.

Co se vám stalo?

Už mi bylo ke čtyřicítce a hrál jsem v rakouském Gmündu, kde mě trefil borec špičkou kopačky do ruky a přerazil mi triceps. Stalo se to před posledním zápasem podzimu a přemluvili mě, abych s tím odchytal ještě poslední utkání. Takže jsem to zatajil. Byl jsem magor, přetáhl jsem ruku izolepou a šel chytat, ale boule mi vylítla.

Josef Hron

Narozen: 17. prosince 1950 v Pelhřimově

Sport: fotbalový brankář

Momentální profese: trenér mládežnických brankářů Zbrojovky Brno

Kariéra: Spartak Pelhřimov, Dukla Hraničář České Budějovice, Zbrojovka Brno, Železárny Prostějov, EPSV Gmünd

Trenérská kariéra: Brno, Drnovice, Opava

Největší úspěch: titul mistra Československa se Zbrojovkou 1978, čtvrtfinalista Poháru UEFA 1980

První liga: 247 zápasů

Evropské poháry: 14 zápasů

Zajímavost: vlastní lesní pozemek na Vysočině

Jak jste to pak řešil?

Šel jsem hned po sobotním zápase za Zdeňkem Ziegelbauerem (dlouholetý lékař české hokejové reprezentace – pozn. red.), že jsem se srazil se soupeřem, který mě trefil špicou. Možná ještě ten den mě poslal na sál a operoval. Když jsem se vzbudil, říkal mi: Nezkoušej to na mě, to je minimálně týden stará věc, nemohl jsem to natáhnout zpět a musel jsem dát plastiku. Říkal mi, že budu mít s fotbalem konec, když jsem šel až za týden.

Jenže jste chytal dál…

Udělal to tak fantasticky, že jsem přes zimu ruku rozhýbal. Od té doby tam mám trochu díru, protože sval se nově neudělal, ale drží fantasticky, Zdeněk měl zlaté ruce. Kdybych skončil, co se dá dělat, už jsem trénoval v Brně gólmany za Franty Cipra. Mám sice díru na pravé ruce, ale vůbec mi to nevadí, nevzpomenu si na to, jinak je všechno super, neměl jsem žádnou operaci vazů, menisku, jen ruku, ale už jsem měl po ligové kariéře.

Pomohl vám vrcholový sport, že se teď pořád cítíte fit?

Na milion procent. Pomohl mi šíleně. Samozřejmě někdy jsem zažíval stresy, ale to ke sportu patří, nikdy jsem nebyl první trenér, který má takovou zodpovědnost, vedl jsem jen gólmany, v Drnovicích, v Opavě a asi už dvacet let v Brně. Nepamatuji si snad ani všechny trenéry nebo kluky, zda jsem je měl v juniorce, nebo v áčku, člověku to někdy vypadává.

Pořád vás baví denně chodit na tréninky?

Vůbec se do toho nenutím, chodím každý den od pondělí do pátku. Dopoledne jsem většinou doma, protože kluci chodí do školy, ale od tří hodin trénuji a každý den jedu domů tak v půl sedmé. Nemusím na víkend jezdit s mančafty, ale když hrají kluci doma, jdu se podívat, to je jasné. Teď je super, že jdu mezi mladé gólmany, to mi hrozně pomáhá, že nejsem furt jen mezi starými. Možná chytám od mladých trochu mízu. (úsměv)

Vědí mladí fotbalisté, kdo je připravuje?

To ano, jsou chytráci, pouštějí naše zápasy a dělají si srandu, co jsem to měl za trenky, co to je za hřiště. Dívají se na anglickou ligu, kde vidí skvělá hřiště, copak dnes v české lize mají někde vyšlapané malé vápno jako za nás? Mají ze mě srandu, ale beru to. Bavíme se super, i když jim taky trošku dávám kouř, když jde o trénink. Vysvětluji jim, jak musejí chytat, když to chytne někdo dvakrát dobře a potřetí špatně, tak ho zdrbu. Od toho jsem tam, abych ho opravil. Je to s nimi super. Nevím, jak dlouho to ještě bude trvat, nechám to osudu.

Jaký máte další recept na zdraví?

Při životě mě drží les, který mám už pětatřicet let, bohužel v posledních letech do něj zasáhl kůrovec a ze čtyř hektarů mi zůstal slabý hektar, všechno mladé stromky. Musel jsem les nechat vykácet v letech 2019 a 2020, teď to uklízím. Jak mám volno, jedu na Vysočinu a od rána do večera uklízím les, jsou to šílené hromady dřeva, které pálím, pak budu sázet. Sice stromy vyrostou asi za sto let, nasázel jsem zatím půl hektaru, ale říkám si, že o to déle mě tady pánbůh nechá. Je to moje srdeční záležitost, zbláznil jsem se do lesa.

Jak jste k němu přišel?

Měl ho už otec a pořád mě otravoval, abych s ním chodil do lesa, když jsem hrál. Nenáviděl jsem to, vůbec mě to nebavilo, ale po čtyřicítce to přišlo. Když nám ho vrátili v restituci, musel jsem se o les starat. Je to nádherná práce, uklízel jsem soušky, vyřezával, koupil jsem si pilu. Mám chalupu v Rynárci na Vysočině, což je čtyři kilometr od Pelhřimova, kde jsem vyrůstal, moje ségra s neteří tam vlastní jezdecký klub. Vedle lesa mám ještě jednu úchylku…

Povídejte.

Lezu do studené vody, napadlo mě to asi před deseti, patnácti lety. V lese teče nádherná říčka Bělá, mám tam splav, kterému říkám vířivka. Když dělám šest hodin v tahu a už jsem uchozený, unavený, přijdu na chatu, hodím na sebe župan a v červnu i v prosinci do vířivky vlezu. Byl jsem v sobotu a zase půjdu. Napočítám do dvaceti, řvu jak tygr, vylezu ven, vezmu župan a jdu na chatu, kde je větší zima než venku. Obleču se, sednu do auta a jedu domů.

Našel jste zálibu v otužování?

Únava ze mě spadne tak, že bych mohl klidně znovu do lesa a dělat další čtyři hodiny. Vždy jsem si dával pauzy, chodil jsem do poslední listopadové soboty a začínal zase v březnu, ale pak jsem si řekl: Proč nechodím pořád? Skoro nikdy to tam nezmrzlo, jen šutry omrzlé, ale voda má tři stupně. Padá mi přes ramena, zazpívám si písničku a řvu u toho jak na lesy. (směje se) Doma mám taky bazén, každý den si vlezu na schůdky, potom napočítám do třiceti. Myslím, že je to taky super na klouby.

A co říkáte na situaci Zbrojovky v nejvyšší soutěži, zachrání se?

Věřím, že kluci udělají ze dvou následujících zápasů čtyři body, šéf klubu nechá u týmu Dostálka, Maléře, Doležala i na jaro a že to zdvihnou, když se mužstvo doplní. Pokud body neudělají, bude to problém, ale když ještě čtyři získají, může být šance. Kluci ucítí, že se mohou zachránit. Jsem srdcař a věřím, že se zachrání.