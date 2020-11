Fotbalisté Zbrojovky ani na pátý pokus doma v sezoně nevyhráli, v tabulce nejvyšší soutěže jim patří šestnácté místo. „Herně ani výsledkově jsme utkáni nezvládli, přitom jsme do něj vstoupili výborně. Vedeme v páté minutě 1:0, pak máme dvě tři jasné situace, které musejí v lize skončit gólem. Jenže necháme soupeře nadechnout a dostaneme se do pasivity. Jsem zklamaný, měli jsme vyhrát,“ mrzelo brněnského kouče Miloslava Machálka.

Zápas poznamenaly dvě penaltové situace. První nastala v 76. minutě, když po souboji s brněnským záložníkem Adriánem Čermákem upadl příbramský útočník Stanislav Vávra. „Moravec tečoval míč ke mně a Čermák mě kopl do nohy, kterou jsem ho přebíral. Za mě jasná penalta,“ prohlásil brněnský odchovanec Vávra.

Slovenský středopolař v domácím dresu to však vnímal opačně. „Viděl jsem situaci na videu a podle mě nešlo o takový faul, aby musela být penalta. Prakticky jsem vypíchl balon. Nepočítal jsem, že z toho bude penalta, ale sudí se tak rozhodl a nic s tím neudělám,“ litoval Čermák. Z pokutového kopu srovnal na 1:1 Pilík.

V osmdesáté minutě pak rozhodčí Pavel Orel odpískal penaltu také pro Zbrojovku, když se na druhé straně srazil Čermák s hostujícím Karlem Soldátem. Jenže pak sudí překontroloval zákrok u videa, pokutový kop odvolal a navázal hru míčem rozhodčího. „Přišlo mi divné, že při první penaltě se hned rozhodl, že odpíská, zatímco u druhé nevěděl do poslední chvíle, co má dělat. Nepočítal jsem, že by vůbec nebyl faul. Myslel jsem, že se to možná stalo na hraně vápna a sudí řeší, zda bude penalta, či přímý kop. Podle mě to faul byl,“ podotkl Čermák.

S protihráčem Vávrou se opět neshodli. „Vracel jsem se a byl jsem dva metry od Čermáka. Viděl jsem, že si míč špatně přebral, náš Karel Soldát mu ho břichem vypíchl. Nebyl to souboj, který by se měl pískat jako penalta,“ uvedl příbramský forvard.

Před konzultací sudího s VAR, po které pokutový kop odvolal, už si míč bral k exekuci domácí Antonín Růsek. A mezi hráči se strhla rozmíška. „Brankář rozkopával jedenáctkový bod, což nám přišlo trochu vtipné. Místo něj dostal kartu Štepa,“ připomněl Čermák žlutý trest pro Petera Štepanovského.

Nervozita provázela většinu vypjatého utkání. „Nechci být soudcem, ale přispěl k tomu asi i hlavní rozhodčí. Vadí mi, že někteří naši hráči neudrželi nervy, ještě si s nimi promluvíme. Na druhou stranu chápu jejich rozladění, když na jedné straně VAR určí penaltu, na druhé neurčí,“ řekl Machálek.

Po rychlém gólu Hladíka přitom Zbrojovka měla nakročeno ke třem bodům. Jenže další střelecké pokusy Jakuba Přichystala nebo Štepanovského mířily mimo a brněnský celek nic nevytěžil ani z rychlých brejků. Dvakrát se hráči Zbrojovky dostali do přečíslení dva na jednoho, ale ani neohrozili hostující branku. „Dali jsme brzy gól a měli jsme možná dvě šance, kdy jsme mohli přidat druhý, abychom hráli v klidu,“ hlesl Hladík.

Postupem času Zbrojovka až příliš snadno vyklidila pozice ve středu hřiště, tlak Příbrami sílil a dočkala se i vyrovnání. „Příčinu vidím v naší bohorovnosti při dohrávání situací v úvodu. Tam jsme soupeře pustili zpátky do utkání a vymstilo se nám to. Nehledáme viníky jinde, měli jsme soupeře dorazit v úvodu utkání a mohlo dopadnout jako na Slovácku,“ připomněl Machálek poslední příbramskou porážku 1:5.

Středočeši teprve podruhé v sezoně bodovali a poprvé venku, ale jsou stále poslední. Před zápasem se skloňovalo ultimátum pro kouče Pavla Horvátha, že musí bodovat, jinak u Litavky skončí. „Taky jsem to četl, ale žádné jsem nedostal. Nejsem však hloupý a vidím, v jaké jsme situaci. Ani v Brně jsme nepodali fantastický výkon, ale kluci bojovali, což je základ, abychom se mohli posunout,“ uvedl Horváth.

Zbrojovka Brno - 1. FK Příbram 1:1 (1:0)

Branky: 5. Hladík - 77. Pilík z pen. Rozhodčí: Orel - Leška, Vodrážka - Pechanec (video). ŽK: Šumbera, Sedlák, Přichystal, Štěpanovský - Kočí, Pilík. Bez diváků.

Brno: Floder - Moravec, Dreksa, Gajič, Kotula - Štepanovský, Sedlák, Šumbera (58. Čermák), Fousek (58. Růsek) - Hladík (80. Pachlopník), Přichystal (90. Fila).

Příbram: Kočí - Svoboda, Diarra, Soldát, Cmiljanovič - Nový (73. Pilík), Folprecht, Rezek, Zorvan, Vávra (87. Vais) - Belej (58. Voltr).