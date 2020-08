Jenže po podzimních povedených výkonech se na jaře vytratil ze hry i ze sestavy. „Na jaře jsme měli nějaké debaty. Teď věřím, že jsme všichni připravení vstoupit do ligy dobře. A Ondra je nastavený dobře, aby byl úspěšný celý tým,“ prohlásil sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

Třicetiletý tvořivý záložník na jaře chyběl v pěti utkáních, dokonce absolvoval vyšetření, zda nemá zdravotní problém. „Teď už je v pořádku a zdravý. Je důležité, že absolvoval všechny tréninkové jednotky. Při dovolené pracoval s B týmem. Je na něm vidět opravdu extrémní úsilí. Chce, a to je dobře,“ liboval si Požár.

Zatímco na jaře jeho výkonům chyběla dravost a zápal, v letní přípravě Vaněk dokazoval, že chce Zbrojovce odvést dobré služby. „Ondra pracuje velice slušně. Je to pan fotbalista. Nicméně chceme hrát určitým systémem a je otázka, jaký zvolíme, protože jsem ještě Spartu neviděl,“ přemítal brněnský kouč Miloslav Machálek, zda Vaňka nasadí do úvodního prvoligového utkání proti pražskému celku.

V základní sestavě tak může osminásobný český reprezentant i scházet. Zatímco ve hře dopředu má neoddiskutovatelný přínos, dozadu mu to tolik nejde. „Pořád říkám, že Ondra Vaněk je výborný fotbalista. Chceme hrát hodně náročný fotbal a Ondra se musí přizpůsobit práci celého týmu. Nechci v žádném případě říct, že by to nedělal, ale moderní fotbal je o opakovaných triumfech, což mi tam trochu schází. Ale pracuje na tom a chválím ho, všechno je v pořádku,“ poznamenal Machálek.

V poslední přípravě proti Zlínu se Vaněk v poločase vystřídal se slovenským záložníkem Adriánem Čermákem. Mezi nimi možná kouč rozhodne o roli špílmachra. „Určitě záleží, jakým systémem budeme hrát, podle toho trenér vybere. Může nastat i situace, že budeme na hřišti oba dva,“ řekl Čermák.

Postup do FORTUNA:LIGY podle přípravných zápasů Vaňka nabudil, což prokazuje vzrůstající formou. „Ondra šel do Zbrojovky s tím, že měl velmi silnou motivaci pomoct do první ligy. Teď tam jsme a vidíme na něm, že je natěšený, připravený a odhodlaný udělat všechno proto, abychom byli úspěšní,“ poznamenal Požár.

Vaněk v přípravě:

5 utkání

225 minut

0 gólů

0 obdržených karet

Pokud mu přístup vydrží, má Zbrojovka důležitý trumf. Vaněk v nejvyšší české soutěži odehrál 123 utkání. Víc jich mají pouze obránci Pavel Dreksa se 129 a Jan Moravec s 230. „Ondra má jako jeden z mála v našem týmu ligové zkušenosti a třeba ve Zlíně bylo vidět, že to není hráč, který se něčeho lekne,“ připomněl Požár výhru 2:1 v poslední přípravě.

K výběru ideální jedenáctky proti Spartě má kouč Machálek čas do soboty, duel na stadionu v Srbské ulici začíná v půl osmé večer. „Zápas se Zlínem jsme nebrali jako generálku, sestava se promíchala, jsou v ní otazníky. Uvidíme v sobotu, jak se trenér rozhodne,“ hlesl Čermák.

Slovenský středopolař čeká na premiérový start v nejvyšší české soutěži. „Těším se jako každý hráč, když se postoupí do ligy. První liga je přece jen jiná než druhá, každý z nás maká na tréninku i v zápasech. Každý chce hrát v základu a musí přesvědčit trenéra, aby se tam dostal,“ podotýká Čermák, který do Zbrojovky přišel v zimě z Líšně.