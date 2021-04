Současná realita? Do konce sezony schází sedm utkání, Zbrojovka se krčí na šestnácté příčce a oba perspektivní útočníci do posledních dvou utkání naskočili až jako náhradníci. „Určitě bychom měli pomáhat týmu víc, hlavně dávat góly. Trápíme se,“ uznal Přichystal.

Při výhře 2:0 v Českých Budějovicích i při domácí prohře 1:2 s Pardubicemi dostali v ofenzivě přednost Jan Hladík a Daniel Fila. „Snažím se pomoct klukům, i když naskočím jako náhradník, ale formu hledám. Pořád na tom s Tondou nejsme jako předtím,“ zmínil Přichystal.

Pětadvacetiletý forvard aspoň s Pardubicemi prolomil střeleckou mizérii. Trefil se potřetí v sezoně, byť zasáhl do devatenácti utkání. Předtím skóroval naposledy začátkem listopadu při výhře 1:0 v Jablonci. „Gól určitě pomohl mému sebevědomí. Uvidíme, jak to bude ve středu, musíme se připravit na Slovácko,“ prohlásil Přichystal.

Grafika před utkáním Slovácko vs. Zbrojovka BrnoZdroj: Deník/Tomáš MarekPo dvou volných dnech totiž Brňané už ve středu od tří hodin odpoledne nastoupí k utkání v Uherském Hradišti. A na hřiště čtvrtého týmu tabulky míří odhodlaně. „Jedeme ven, kde se nám daří víc než doma. Nejsme na tom vyloženě špatně, že by nás to mělo psychicky semlít. Musíme věřit ve vlastní síly a něco vymyslet,“ burcoval brněnský stoper Luděk Pernica.

Zkušený zadák ovšem nesvaluje chabou produktivitu jen na útočníky. „Na hřišti je nás jedenáct a když můžu dát branku z pozice stopera v Karviné a Boleslavi, proč bych ji nemohl dávat každý ligový zápas? Útočníkům se nedaří, nemáme klid ve finální fázi, pracujeme na tom, aby nebylo pozdě. Klukům hlavně věřím,“ vzkázal spoluhráčům Pernica, který nyní navléká kapitánskou pásku.

Proti Pardubicím nastoupil na hrotu útoku osmnáctiletý teenager Fila, na další utkání ovšem brněnský kouč Richard Dostálek avizoval změny. „Máme v týdnu tři zápasy, chceme zátěž mezi hráče rozdělit. Ve středu přijdou změny v sestavě, abychom dokázali držet tempo dalších dvou utkání,“ připomněl trenér Zbrojovky i nedělní klíčový duel s patnáctými Teplicemi.

Brno může sestavu protočit, kromě trojice rekonvalescentů Ondřej Vaněk, Jakub Šural a Lukáš Kryštůfek má k dispozici kompletní kádr. „Někteří hráči jsou naštvaní, že se nedostali do nominace, mohou v ní být ve středu. Záleží na nich, jak k tomu přistoupí a zda si řeknou o to, aby zůstali v sestavě i do další sezony,“ řekl Dostálek.

Při své premiéře v roli hlavního kouče v půlce prosince se dočkal výhry 2:1 právě proti Slovácku. Podobný úspěch teď Zbrojovka moc potřebuje. „Musíme bojovat až do konce. Máme na to, abychom se zachránili,“ vzkázal Přichystal.