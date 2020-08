K úvodnímu výkopu dojde v sobotu v půl osmé večer ve Wedos Areně, jak se nově podle generálního sponzora jmenuje brněnský stadion. „Není nic lepšího než začínat s takovým klubem. Nemáme co ztratit, což se může ukázat jako naše obrovská výhoda,“ uvažoval brněnský kapitán Pavel Dreksa.

Po dvou letech se brněnští fotbalisté dočkali vytouženého postupu do FORTUNA:LIGY a hned se poměří s jedním z největších aspirantů na titul. „Sparta je evropský velkoklub. Má obrovskou tradici a posbírala plno úspěchů. Nečeká nás nic lehkého, ale neprodáme kůži lacino,“ prohlásil brněnský kouč Miloslav Machálek.

Sparta zažila turbulentní loňskou sezonu. Po zastavení soutěže kvůli koronavirové pandemii se krčila na deváté příčce, ovšem po restartu se vyšvihla až na třetí pozici za Slavii a Plzeň.

Sezonu uzavřela triumfem v Mol Cupu a letenský klub získal první trofej po šesti letech. „Přišli tam čeští kluci, což podle mě zvedlo týmového ducha. Je z nich cítit, že chtějí něco dokázat, mají k tomu vztah. I na lavičce má Sparta obrovskou sílu, díky pěti střídáním to může rozhodovat zápasy. Kádr poskládala nejlépe za poslední roky,“ uznal Dreksa.

Poprvé se v rudém dresu proti Zbrojovce postaví její bývalý hráč Ladislav Krejčí, za Spartu nastupuje také ivančický rodák Adam Hložek. „Je to hecování jak mezi námi s Hložanem, tak mezi klukama v Brně. Měl jsem tak pět telefonátů, takže se to stupňuje a bude to zajímavé,“ culil se Krejčí na sparťanském Facebooku.

Pražany vedou Václav Kotal s asistentem Michalem Šmardou, kteří se podepsali pod největší úspěch Zbrojovky za poslední roky. V sezoně 2015/2016 ji vytáhli až na šestou příčku nejvyšší soutěže. „Hra Sparty má hlavu a patu, což je práce Václava Kotala. Je to inteligentní a zkušený trenér, což dokazoval už v Brně. Sparta se pod ním zvedla a chce nastoupit cestu, kdy se bude neustále posouvat do kvality. Je to jeden z nejtěžších soupeřů v lize,“ upozornil Machálek.

Zbrojovka se ovšem na rivala umí vytáhnout, z posledních tří domácích vzájemných utkání dvě vyhrála a jednou remizovala. Naposledy padla 1:3 v říjnu 2014. „Nechci do žádného utkání nastupovat s obavou, potažmo strachem. Na jaře jsme se naučili vítězit a není dobrá cesta z toho ustupovat. Na druhou stranu máme respekt ke kvalitě soupeřů v první lize. Pro mě to bude taky premiéra a doufám, že nedostanu hned ránu do vazu,“ řekl Machálek.

Nový ročník první ligy rozehraje osmnáct mužstev, ovšem hned tři sestoupí. Ambice Zbrojovky jsou jasné. „Jsme nováček. Ať si každý říká, co chce, první cíl je záchrana,“ pravil Dreksa.

Kvůli protiepidemiologickým opatřením se na duel dostane jenom dva a půl tisíce lidí. „Permanentek jsme prodali zhruba šestnáct set,“ uvedl mluvčí Zbrojovky Martin Lísal. Diváci před zápasem uslyší novou klubovou hymnu z dílny Městského divadla Brno.