První bod. Fotbalisté brněnské Zbrojovky se v neděli v půl páté odpoledne střetli na vlastním hřišti s pražskými Bohemians 1905. Druhý zápas Brňanů po návratu mezi prvoligovou smetánku skončil remízou. Branek se diváci nedočkali, třebaže se oba celky dostaly do situací, z nichž se dalo skórovat.

Gól měl na kopačkách kupříkladu domácí Jan Hladík, který ve druhém poločase napálil břevno. „Přemýšlel jsem, že si bránícího hráče zaseknu, ale nestál pro mě v optimální pozici, tak jsem raději vystřelil. Dal jsem to nahoru, ale bohužel trefil břevno,“ zalitoval brněnský záložník.

Jihomoravané se vyvarovali hrůzného začátku z minulého duelu proti Spartě. Na soupeře nastoupili kompaktně a s pozornou obranou. „Po dvou utkáních máme v tabulce pravdy minus pět bodů, což není moc příjemná bilance. Nicméně teď jsme se chtěli fanouškům omluvit za první poločas se Spartou, což jsme z hlediska nasazení a bojovnosti splnili. Když nedáte gól, nevyhrajete, ale já jsem rád, že jsme dnes neinkasovali,“ uvedl kouč Brňanů Miloslav Machálek.

Bod je málo

Své svěřence poslal na trávník s příkazem vyztužit střed pole ve formaci 4-4-1-1 a osamoceným Antonínem Růskem na hrotu. „Cítil jsem se vážně dobře. Dost balonů jsem pobral a podržel, výkon to byl dobrý, jen mi schází gól. Od toho na hřišti útočník je a vždy se podle toho bude hodnotit. Oproti minulému zápasu jsme byli poctiví v defenzivě a nehráli naivně. Trošku jsme i změnili rozestavení, což nám taky pomohlo. Myslím, že bod je málo, měli jsme víc šancí a určitě mohli vyhrát,“ sdělil Růsek.

Ten nemohl v útoku počítat s parťákem Jakubem Přichystalem, jehož trápí zranění. Kromě nehrajících Jana Hlavici s Pavlem Dreksou dostihly potíže v závěru utkání také dalšího obránce Jakuba Šurala, jenž musel být střídán. „Jeho problém je svalového rázu, nebo nějaké šlachy. U nás je těch zranění tolik, že se k nim ani už nemůžu moc vyjadřovat,“ posteskl si Machálek.

Absence sčítali také na Bohemce. Ta má kromě zraněných hned pětici hráčů v karanténě kvůli koronaviru. „Je znát, že nám tolik hráčů chybí. Dnes jsme se nedokázali fotbalově prosadit. Do hry jsme se dostali až po třicáté minutě a poztráceli plno balonů,“ zhodnotil kouč Pražanů Luděk Klusáček.

Domácím se tak podařilo udržet Klokany, kteří v minulém kole nasázeli čtyři góly Mladé Boleslavy, na uzdě. „Hrají na tři stopery. Věděli jsme, že když jim budeme vypichovat balony, rychle to přelijeme, tak se do zakončení dostaneme a šance jsme si taky vytvořili. Nehráli jsme zle a na tom můžeme stavět. Chtěli jsme tři body, máme jeden a musíme to vzít, protože soupeř se do příležitostí také dostal,“ doplnil brněnský Hladík.

Domácím zatrnulo zejména při ráně Antonína Vaníčka, který se z voleje opřel do centrovaného míče ve vápně, ale brankář Martin Šustr kapitulaci odmítl a horký balon vyrazil. „Chyběla mi větší přesnost a razance. Gólman to dobře chytil a pak vyrazil těsně před našili dobíhajícími hráči, takže to byla i trochu smála. Měl jsem dát gól, je to škoda. Šance jsme tady měli,“ okomentoval klání mladý středopolař.

FC Zbrojovka Brno – Bohemians Praha 1905 0:0

Karty: 64. J. Sedlák (BNO), 89. Ad. Čermák (BNO) – 90+1. Levin (BOH)

FC Zbrojovka Brno: Šustr – Štepanovský (C), Šural (88. Endl), Černín, Moravec – Hladík (70. M. Vintr), Sedlák, Čermák, Fousek (64. Pachlopník) – Vaněk (64. Koudelka) - Růsek.

Náhradníci: Floder – Endl, Koudelka, Pachlopník, Jambor, Šumbera, M. Vintr.

Bohemians Praha 1905: Le Giang - Dostál, Köstl, Bederka, Jindřišek (C) - Levin, Vacek (69. Nečas) - Vaníček (92. Novák), Hronek (87. Vondra), Bartek (90+2. Pokorný) - Puškáč (87. Osmančík).

Náhradníci: Bačkovský – Krch, Nečas, Novák, Pokorný, Vondra, Osmančík.

Rozhodčí: Proske – Hrabovský, Dresler – Černý

JAROSLAV GALBA