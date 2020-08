Třiatřicetiletý fotbalista odehrál v Karviné za posledních pět sezon 89 prvoligových a 24 druholigových utkání. Dřív oblékal dres Bohemians a krátce i Kladna. „Brno je hezké město, druhé největší v republice. A Zbrojovka je pojem, takže když se ozvala, neváhal jsem. Moc se na novou výzvu těším, budu se snažit splatit klubu důvěru co nejlepšími výkony," hlásí Moravec.

Vedení Zbrojovky na začátku letní přípravy na novou sezonu informovalo, že se zaměřuje na posílení stranových pozic. „Honza odpovídá tomu, co jsme při posílení preferovali. Je to zkušený ligový hráč, rychlostní typ, využitelný na více pozicích. Znám ho ještě z Bohemky a vím, že i charakterově je to dobrý kluk. Jsme rádi, že se vše povedlo dotáhnout,“ uvedl brněnský sportovní manažer Tomáš Požár.

Moravec se pohybuje především na pozici krajního záložníka. "Poslední dobou jsem hrál na kraji obrany, předtím na křídle. Ale kromě gólmana jsem vystřídal snad už všechny posty,“ usmíval se Moravec.

Z Karviné ze Zbrojovky v zimě přišel i stoper Pavel Dreksa a před dvěma lety i bývalý kapitán Pavel Eismann, který po sezoně ukončil kariéru. "Bavil jsem se s Dreksičem, který mi vše vychválil. Kromě něj znám ještě Peťu Štepanovského a Honzu Sedláka, který byl v Karviné v postupové sezóně. A samozřejmě Eisiho, se kterým se v kabině minu. Dreksič mi říkal, že budu asi nejzkušenější," podotkl autor osmi prvoligových branek, jenž se do přípravy s týmem zapojí v úterý.