Severočeský tým dominoval celé utkání a dočkal se pohodlné výhry. „Všechno klaplo. Musím pochválit kluky, hráli jsme zodpovědně a myslím, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Ostatní jsou jen třešničky, hlavně jsme získali strašně důležité tři body,“ povídal třebíčský rodák.

S fotbalem začínal v Náměšti nad Oslavou, ale jako dorostenec už oblékal dres jihlavské Vysočiny. První ligu ovšem okusil až po přestupu do Brna. Debutoval 16. března 2009 na trávníku pražské Sparty. Při prohře 0:4 naskočil na patnáct minut.

Naposledy nastoupil na hřišti Zbrojovky 29. října 2016, když tady s Jihlavou remizoval 1:1. Znovu se vrátil na stadion v Srbské ulici až v pátek. „Rád se se vracím. Tady jsem měl začátky, učil se od zkušených kluků. Furt je to pro mě výjimečný zápas, vždyť pocházím padesát kilometrů odsud,“ podotkl útočník přezdívaný Rambo.

Vypadalo to, že branku proti svému bývalému klubu nechtěl slavit… „Byla to taková trma vrma, ani jsem neměl sílu někam utíkat, ale góly slavím,“ vysvětloval.

Jeho chvíle přišla ve 34. minutě, když pohotově doklepl do sítě míč, který brněnský brankář Martin Šustr neudržel po hlavičce Martina Koscelníka. „Od toho na hřišti jsem. Šel jsem na centr a balon mě přeletěl. Maťo super vyhrál souboj, on si zasloužil gól. Mám v popisu práce sledovat balon až do konce a byl jsem za to odměněn,“ popsal svou trefu.

KARIÉRA JAKO NA HOUPAČCE

Výhrou a gólem si zpříjemnil dvoustý duel v nejvyšší české soutěži. „Když jsem začal hrát ligu, moc jsem nepřemýšlel nad tím, kolik udělám startů. Vypadalo to, že jich budu mít klidně pět set, ale pak se to zaseklo kvůli zraněním. Mám kariéru jako na houpačce a teď jsem strašně vděčný, že hraju. Doufám, že už jsem se vrátil a nějaké starty ještě přidám. Užívám si to. Hlavně jsem zdravý, což je nejdůležitější,“ líčil jedenatřicetiletý forvard.

Původně nechtěl do kabiny nic vypisovat, nejspíš své rozhodnutí změní. „Kluci mě celý den hecovali, že to je dvoustý start a navíc Brno. Jestli nám to trenér dovolí, něco jim do kabiny koupím,“ sdělil po utkání čtyřnásobný český reprezentant.

Se všemi fotbalisty výrazně pociťují, že leden lize příliš nepřeje. „Fyzicky se cítím dobře. Kdybych řekl, že ne, trenér nám dá nějaké běhání,“ usmál se a hned dodal: „Hřiště bylo špatné, strašně měkké. Jsem těžší hráč, takže to pro mě bylo opravdu těžké, ale zvládli jsme to. Když vedete 3:0, běhá se mnohem líp než obráceně.“

Překvapilo ho, že trávník Wedos Areny byl horší než v Liberci. „Tam jsme měli padesát čísel sněhu, sněžilo i na zápas a hřiště bylo určitě lepší než v Brně, kde bývá lepší počasí. To mě zklamalo,“ kroutil hlavou útočník, který oblékal dresy italských klubů Hellas Verona, Perugia Calcio a Crotone.

Liberec po šestnáctém kole poskočil na pátou příčku tabulky FORTUNA:LIGY. „Zápasů je ještě spousta, nejsme ani v půlce, ale je super, že jsme na dostřel pohárům. Každý bod bude důležitý, teď si to rozdáme s Baníkem, který tam chce být taky. Uvidíme, kdo je na tom líp,“ vyhlížel Rabušic středeční duel v Ostravě.