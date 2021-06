V Hluboké nad Vltavou se trenérovi Karlu Krejčímu hlásili v pondělí a ve čtvrtek český výběr zakončí kemp modelovým utkáním. „Samozřejmě mě těší, že jsem v nějakém širším výběru. Doufám, že se trenérům budu líbit a dostanu se do nominace na kvalifikaci,“ řekl Pachlopník.

Pro lvíčata jde totiž o poslední přípravu na zářijový start nové kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2023. Tvůrce brněnské hry může hrát stěžejní roli v týmu kouče Krejčího. „Trenér se s námi bavil, ale nešlo o nic konkrétního, aby řekl, že pojedu na kvaldu. Samozřejmě chci,“ přiznal záložník.

Pachlopník prošel reprezentačními výběry do šestnácti, osmnácti i devatenácti let, ale poslední dobou ho brzdila zranění. „Byl jsem nominovaný už minulý rok,“ potvrdil jedenadvacetiletý fotbalista. Fila si připsal dva starty za český tým do osmnácti let, teď už bojuje o místo mezi lvíčaty. „Věděl jsem, že je o mě zájem, spíš záleželo, zda mě vezmou do dvacítky nebo jedenadvacítky. Potěšilo mě, když jsem se dostal sem,“ uvedl osmnáctiletý brněnský útočník.

ZAKOTVIL V ÁČKU

V letošním prvoligové sezoně naskočil do 21 utkání a připsal si jednu trefu. „Když jsem v září nastoupil do áčka Zbrojovky, nečekal jsem, že si na jaře zahraju dva, tři zápasy v základu. Neměl jsem takovou minutáž, abych řekl, že jsem hrál pravidelně, ale jsem šťastný. Jen z týmového hlediska to mohlo být lepší,“ zmínil Fila pád do druhé ligy.

Mezi jeho konkurenty v reprezentaci do 21 let je i odchovanec Zbrojovky Antonín Svoboda, který patří rakouskému Salcburku. Stejně jako brankář Adam Stejskal, který se také účastní kempu. „Útočníků je tady dost. Zkusím se probojovat do kvalifikace, ale záleží, jak se budu líbit trenérovi,“ dodal Fila.

Oba brněnští fotbalisté vstřebávají sestup Zbrojovky a také pokutu milion a půl, kterou jim vyměřil majitel Václav Bartoněk za slabý výkon proti Teplicím. „Hrát zase druhou ligu je na prd, ale taky řešíme pokutu. Majitel ji po nás chce zaplatit a pro nás mladé hráče je to dost peněz,“ upozornil Pachlopník.

O šikovného záložníka se zajímají jiné kluby a není vyloučené, že Brno po sestupu opustí. „Samozřejmě bych nejradši zůstal, ale nikdo z klubu se mě zatím na nic neptal. Když se s vedením nedomluvíme nebo bude Zbrojovka potřebovat, aby za mě dostala peníze a koupila další hráče, bránit se nebudu. Hlavně, aby to pomohlo oběma stranám,“ prohlásil Pachlopník.