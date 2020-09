Jedenadvacetiletý útočník se na hřiště dostal v 80. minutě, když vystřídal Marka Havlíka. „Věřil jsem, že můžu dostat šanci, protože jsem byl na lavičce jediný útočník a prohrávali jsme. Strašně jsme si přáli urvat aspoň bod,“ líčil Růsek.

Reprezentační pozvánku získal díky tomu, že se po pátečním vítězném duelu se Slovenskem 3:1 tvořil kvůli šíření nákazy koronaviru zcela nový tým. Ten pod trenérem Davidem Holoubkem podlehl Skotsku 1:2. „Situace se vyvinula, jak se vyvinula a narychlo se skládal improvizovaný tým. Trenéři si vzpomněli i na Tondu a udělali dobře, v žádném případě nezklamal,“ uvedl brněnský asistent trenéra Richard Dostálek, který si připsal v kariéře pět reprezentačních startů.

Čeští reprezentanti ze Zbrojovky Brno

Od roku 1993 v A týmu české reprezentace byli:

- René Wagner (útočník)

11 zápasů/3 góly (8. března 1995 – 25. 4. 2001)

- Richard Dostálek (záložník)

5 zápasů/0 gólů (4. září 1996 – 12. 2. 2003)

- Petr Křivánek (obránce)

1 zápas/0 gólů (4. září 1996)

- Marek Zúbek (záložník)

3 zápasy/0 gólů (11. prosince 1996 – 26. února 1997)

- Jan Polák (záložník)

57 zápasů/7 gólů (28. dubna 1999 – 29. března 2011)

- Marek Střeštík (záložník)

1 zápas/0 gólů (26. 3. 2008)

- Antonín Růsek (útočník)

1 zápas/0 gólů (7. září 2020)

Brněnský forvard po rohovém kopu hlavičkou orazítkoval tyč. „Tonda se fantasticky prosadil, našel si balon, který proletěl vápnem. Byl v neskutečně složité situaci, před ním byl hráč a gólman. Chytře to zakončil přes celou bránu na zadní tyč, to bylo výborné řešení,“ pravil Dostálek.

Jeho současný svěřenec ze Zbrojovky zaznamenal osmašedesát startů v mládežnických reprezentacích, v kategorii do jedenadvaceti let zatím odehrál jeden zápas. „Start mezi muži pro něj je samozřejmě neskutečná motivace, zážitek a čest. Věřím, že si to vezme k srdci a posune ho ve výkonnosti nahoru. Priorita by ale pro něj měla být jedenadvacítka,“ poznamenal Dostálek.

Růsek se stal od roku 1993 sedmým hráčem Zbrojovky Brno, který nastoupil do utkání prvního mužstva národního týmu. „Reprezentace potřebuje nejlepší hráče a cestu do ní mají určitě snazší kluci, kteří hrají v týmech na předních příčkách tabulky, perou se o poháry a mají za sebou těžší zápasy. Pro hráče z Brna je situace složitější, ale když na hřišti nepůjdou přehlédnout, do výběru se klidně dostanou,“ líčil bývalý český reprezentant Jan Polák.

Ten si odbyl debut v národním týmu v osmnácti letech coby hráč Brna. „Když mě pan Chovanec (reprezentační trenér Jozef Chovanec – pozn. red.) pozval do národního týmu, byl jsem překvapený, ale zároveň hrozně šťastný. Byl jsem tenkrát v jiné situaci než Tonda. Měli jsme mnohem silnější kádr a nepostupovali z druhé ligy,“ upozornil devětatřicetiletý brněnský odchovanec, který minulou sezonu hrál ve druhé lize za Prostějov.