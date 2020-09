Odchovanec pražské Sparty okusil nejvyšší soutěž v Bohemians 1905 a před rokem přestoupil do Baníku. V letošní sezoně nastoupil pětadvacetiletý hráč v základní sestavě jen v úvodním kole proti Karviné, potom už ho ostravský kouč Luboš Kozel poslal na hřiště jen dvakrát jako střídajícího hráče. „Měl jsem s trenérem pohovor minulý týden a řekl jsem, že je moje přání odejít, tím pádem se upeklo tohle. Možností bylo víc,“ líčil po svém příchodu do Brna Reiter.

Zbrojovka v něm získala fotbalistu, který v nejvyšší české soutěži nastřádal 92 utkání, v nichž vstřelil pět branek a přidal devět asistencí. „Tohle jméno jsme skloňovali možná dva měsíce zpátky. Rudova pozice v Baníku nebyla úplně komfortní, ale nakonec jsme šli jiným směrem. Teď však nastal kalamitní stav, je tu krize, máme zraněné a další mimo hru v této covidové době. Někteří se nevrátí tak rychle, jak jsme předpokládali, takže jsme museli reagovat Zoranem i Rudou,“ řekl Deníku Rovnost sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár.

Reiter v Brně rozšíří varianty na kraj zálohy, jeho přednost tkví v rychlosti a ve hře jeden na jednoho. „Ruda je rychlostní typ hráče, který nám výrazně zvýší konkurenci na kraji hřiště. V Baníku v posledních zápasech neměl takové vytížení, jaké by si představoval. Věřím, že může výrazně pomoci nám a my zase pomůžeme jemu,“ okomentoval jej na klubovém webu brněnský trenér Miloslav Machálek.

Nastupuje většinou na pravém křídle, ale může hrát i na opačné straně hřiště. „S trenérem jsem se bavil, říkali jsme si, co chce a očekává. Myslím, že styl hry mi může sedět. Umím přihrát, připravit gól. Tolik nestřílím, mám zlozvyk někoho hledat. Nejsem ten sobec, i když bych měl být,“ charakterizoval se Reiter.

Stejně jako Gajič už bude k dispozici pro nedělní duel na hřišti plzeňské Viktorie. „Měli jsme spoustu nabídek zahraničních hráčů, neprověřených, ale do toho se nám moc nechtělo. Tohle jsou dva hráči, o kterých máme větší znalost a myslíme si, že kvalitativně mohou být přínosem, to je zásadní. Potom je to jasná reakce na stav, který jsme bohužel zaznamenali. Netěší nás, ale je to realita,“ podotkl Požár.

Reiter je pátá brněnská posila po postupu do nejvyšší soutěže. V letním přestupovém oknu se klub snažil přivést především stopera a krajního záložníka. Získal do obrany Jana Hlavicu z Líšně, který se však v přípravě zranil, a do zálohy Jana Koudelku z Prostějova. Z Karviné pak ještě přestoupil krajní obránce či záložník Jan Moravec a stoper Gajič přišel z bulharského klubu Arda Kardzhali.

Další změny už Zbrojovka neplánuje. „S velmi vysokou pravděpodobností už tým podzimní část odehraje v tomhle složení,“ potvrdil Požár.