Šádek nabídku od Brna dostal, Bartoněk chce do konce podzimu přivést partnera

Fotbalová Zbrojovka se po dalším pádu do druhé ligy potřebuje odrazit zpátky vzhůru a z toho důvodu její majitel Václav Bartoněk už odstartoval jednání s kvalifikovaným partnerem, kterého by do brněnského klubu rád přivedl do konce podzimu.

Václav Bartoňek, majitel fotbalové Zbrojovky Brno | Foto: Deník / Attila Racek

Potvrdil námluvy s generálním ředitelem a vlastníkem plzeňské Viktorie Adolfem Šádkem. „Je pravdou, že již delší dobu konzultuji věci spojené s fotbalovou problematikou s Adolfem Šádkem., kterého považuji za zkušeného fotbalového odborníka. Stejně tak je pravdou, že obdržel nabídku na bližší spolupráci se Zbrojovkou, čemuž v současné době brání jeho povinnosti, spojené s klubem FC Viktoria Plzeň. Tuto spolupráci si dovedu představit, ale chápu, že dojít ke konečnému rozhodnutí je pro něj komplikovaná, velice složitá cesta,“ vyjádřil se Bartoněk k pondělní informaci, že Šádek míří do Zbrojovky. Do Zbrojovky míří plzeňský bos Šádek. Ten ale informaci popírá Přečíst článek › Majitel brněnského klubu sice uvažuje o prodeji klubu, ale nechce tak učinit najednou. Nového partnera hodlá zasvětit do jeho chodu. „Kromě toho, že jsem majitelem Zbrojovky, tak jsem i její obrovský fanoušek, který má ke klubu i k Brnu silný vztah. Nemůžu a vlastně ani nechci klub prodat jedním podpisem a zpřetrhat veškeré vazby. Chci Zbrojovce nadále pomáhat nejlépe, jak jen umím, chci nového partnera provést všemi útrapami, se kterými se potýkám, a také těmi, se kterými jsem se musel vypořádat po divoké době ze začátku tisíciletí,“ řekl Bartoněk. Příchod nového partnera mu také otevře možnost k práci na novém stadionu. „Díky potenciálnímu příchodu nového partnera by se mi uvolnily kapacitní možnosti pro aktivity spojené s projektem Nový stadion, který město Brno nutně potřebuje,“ doplnil boss Zbrojovky. Brněnský klub prošel třemi obdobími, kdy mu hrozila insolvence, k jejímu odvratu Bartoněk podle svého vyjádření pomohl čtyřicetimilionovou investicí. Teď jsou podle něj všechny historické pohledávky vyřešeny. „Proto mne velmi mrzí, že se neustále v některých médiích objevují ničím nepodložené informace o Zbrojovce jako strádajícím klubu. Z hlediska hospodaření je Zbrojovka zdravá. Nyní bychom chtěli nastartovat éru, jejímž cílem je okamžitý návrat do první ligy, příchod kvalifikovaného partnera a nový stadion,“ podotkl Bartoněk. Zbrojovka zůstane doma, před startem druhé ligy vyzve Olomouc nebo Pardubice Přečíst článek › Už nyní vedení klubu pracuje na splnění cíle, kterým je okamžitý návrat do první ligy. „Situace je krajně nepříjemná. Brno je druhé největší město a nejvyšší soutěž by měla být samozřejmostí. Podmínky v klubu jsou prvoligové, rozpočtově patříme určitě do horní poloviny první ligy. Zbrojovka zřejmě potřebuje nový impulz a začít znovu. I proto vedeme konzultace s portfoliem odborníků, v němž je i pan Šádek. Každopádně chceme Zbrojovku dostat hned v příští sezoně zpět mezi elitu,“ dodává majitel Zbrojovky.