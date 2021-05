Měl jste před tímto kolem ještě naději na záchranu?

Jelikož jsme poslední utkání nedokázali vyhrát a nedotáhli jsme se v tabulce, byla jen otázka času, kdy Teplice zaberou a svůj zápas zvládnou.

Kdy jste ztratili první ligu?

Jako nováček jsme sezonu špatně začali, celkově podzim byl špatný, uhráli jsme devět bodů. Měli jsme vytěžit daleko víc. Výkony za začátku jara byly dobré a v některých zápasech jsme byli víc než rovnocenný soupeř, ale nezvládali jsme je vítězně, tím pádem jsme ztrátu z podzimu nedohnali. Zlomové byly dva domácí duely s Pardubicemi a Teplicemi. Ještě jsme mohli vyklouznout, jenže domácí zápasy jsme totálně nezvládli, což nás stojí celou ligu.

Pardubicím jste podlehli 1:2, s Teplicemi remizovali 0:0. Někteří hráči vypadali, že je svázala nervozita, to byla příčina?

Těžko říct. Prostě nám zápas nesedl, občas se to stane. Možná to bylo tím, že důležitost utkání je tak velká. Celkově jsme ztráceli zápasy se soupeři okolo nás. To nás stojí ligu. Pokud se chcete zachránit, musíte mít lepší bilanci a zvládat utkání se soupeři, kteří jsou v tabulce okolo, což jsme nedokázali.

Pardubice využily nováčkovský elán a pohodlně se zachránily, proč Brno ne?

Když máme po podzimu devět bodů, je pak strašně těžké něco honit, neměli jsme na to bohužel sílu. Největší problém vidím právě v podzimu, jako nováček jsme měli vytěžit co nejvíc. Na konci už jen honíte takhle načatou sezonu a napravujete chyby, co se staly předtím. Ligu jsme mohli zachránit, tam nám to uteklo.

Často se mluvilo o tom, že mužstvo nemá dostatečnou kvalita na první ligu, co si o tom myslíte?

Na jaře jsme ve spoustě zápasů jednoznačně ukázali, že jsme měli kvalitu na to sezonu zvládnout. Je naše chyba, že jsme ji nezvládli. Z utkání šlo vytěžit daleko víc, různými maličkostmi nám body protékaly mezi prsty. Vina je určitě na naší straně, není na místě zříkat se zodpovědnosti a házet na klub nekvalitu. Musíme se k tomu postavit.

Takže brněnský tým má podle vás na víc, než předvedl?

Stoprocentně, za tím si prostě stojím. Teď člověk hledá důvody, proč se to nepovedlo, ale ze sezony se dalo určitě vytěžit víc, než jsme předvedli.

Bylo by to lepší, kdyby v zimě přišel nový útočník?

Není to jen o útočníkovi, někdo šance musí připravit, někdo zakončit, někdo útok založit. Jde o souběh víc okolností, nelze to házet jen na útočníky. Statistiky ovšem nelžou a problém byl v domácích zápasech. S Boleslaví jsme sice dali dva góly, ale do té doby jsme doma z patnácti utkání vstřelili devět branek. Z toho dva Olomouci a dva Slovácku, když to rozprostřeme, zbylo nám pět gólů na třináct utkání. Domácí nemohoucnost nás stojí ligu, tam jsme nebyli dobří.

Smlouvu jste podepsal do roku 2022. Může mít sestup vliv na vaši budoucnost v Brně?

Jednoznačně může mít vliv. Teprve to začneme řešit. Záleží na ambicích, jakým způsobem se bude stavět kádr do další sezony, ale to musí rozhodovat někdo jiný. Zatím to je hodně čerstvé, uvidíme v následujících týdnech.

Zeptám se jinak. Máte chuť pomoct Zbrojovce v návratu do nejvyšší soutěže?

Tu musí mít celý klub. Upřímně když jsem přicházel do Brna, byly v tom i rodinné důvody, čekali jsme dítě, chtěl jsem manželce být na blízku a po delší době mít angažmá blízko domova. Když se podařil postup, prostě jsem čekal, že sezona v lize bude daleko úspěšnější, než jsme předvedli. Uvidíme, zda se majitel bude chtít vrátit do ligy hned, ale to není otázka na mě. Záleží, jak se bude skládat kádr na další sezonu a s výhledem do budoucna.

S jakou motivací půjdete do zbývajících dvou utkání sezony doma s Opavou a na hřišti pražské Sparty?

To nevím. Takovou situaci jsem v životě nezažil. Dva zápasy musíme dohrát a přece jen hrajeme všichni o svoje jména, stejně tak o jméno Zbrojovky. Musíme k utkáním přistoupit s maximální koncentrací, nasazením a aspoň jednou na jaře doma uspět.

Před sedmi lety jste zažil sestup s Olomoucí. V čem je tenhle jiný?

Tehdy to bylo na hřišti, ještě v posledním kole jsme brutálně bojovali. Když se však takhle rozhodlo už dvě kola do konce, je to nepříjemné.