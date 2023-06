Nastřílel v sezoně devatenáct branek. Co by za to dala mužstva, která bojují třeba o evropské poháry. Jakuba Řezníčka Ligová fotbalová asociace vyhlásila nejlepším útočníkem FORTUNA:LIGY, jenže i s ním Zbrojovka Brno sestoupila do druhé ligy.

Jakub Řezníček. | Foto: ČTK

Definitivu pádu o patro níž znamenala nedělní bezbranková remíza se Zlínem. „Do utkání jsme vstoupili dobře, měli jsme nějaké střelecké příležitosti, Zlín byl prostě zalezlý. Celý zápas jsme ho dobývali a nedobyli. Útočili jsme, měli jsme míč na kopačkách, což se dalo předpokládat, ale nic jsme z toho nevytěžili až na pár centrů, střel. Gól jsme nedotlačili, honili jsme to na poslední chvíli,“ litoval pětatřicetiletý kanonýr.

V jeho tváři se zračilo obrovské zklamání, vždyť brněnský celek měl po šestnácti podzimních kolech desetibodový náskok na tehdy poslední Pardubice. Nakonec se nováček soutěže stal jediným přímým sestupujícím. „Strašně mě to mrzí. Sezonu jsme rozjeli dobře, ale po zimě jsme z toho úplně vypadli. Odnesl to Ríša (kouč Richard Dostálek – pozn. red.), po změně trenéra se však nic nestalo, hráli jsme furt stejně. Je to hrozná škoda pro Brno, protože tady má být liga, prostě jsme půlsezonu zmrvili,“ kál se Řezníček.

VIDEO: Zbrojovka po roce opět sestupuje. Fanoušci po zápase vtrhli na hřiště

V duelu se Zlínem brněnský celek tlačil a měl několik velkých příležitostí, jenže gólmana Stanislava Dostála nepřekonal ani kapitán Řezníček, k němuž nesměřovalo tolik balonů, kolik si představoval. „Na rovinu jsem se v zápase nedostal do koncovky, měl jsem nějaké hlavy v souboji, ale řekl bych, že žádnou tutovou šanci, co jsem zazdil a byla by to moje chyba. Prostě nám to nelepilo, je to o hlavách, hrozný tlak a prostě jsme se s tím nevypořádali,“ hlesl.

Tlak na brněnské hráče v nadstavbové skupině o záchranu postupně narůstal, před posledním duelem Zbrojovka klesla na poslední místo a musela nutně zvítězit. „V kabině jsme si samozřejmě něco říkali, chtěli jsme to urvat, byli jsme semknutí, ale hlavy taky pracují, když to nešlo podle našich představ. Musí se tady něco změnit a konečně s tím něco udělat. Uvidíme, jak to všechno bude a co se tady stane,“ podotkl.

Jisté je, že brněnský kanonýr má platný kontrakt ještě na dva roky a začne se chystat na druhou ligu, do které chuť nemá. „Co mi zbývá? Mám smlouvu a uvidíme, co bude. Samozřejmě je to nepříjemné, druhou ligu jsem minule hrál, taková je situace a musíme se s ní vyrovnat,“ řekl forvard, jemuž chybí dvě branky do stovky tref v nejvyšší soutěži, které ho zařadí do Klubu ligových kanonýrů.

Zda měl brněnský klub v zimě výrazněji posilovat, nechtěl příliš komentovat. „Myslím, že to není otázka na mě. Samozřejmě někdo přijít mohl, jde to, jestli jsou nějaké možnosti, zda sem nikdo nechce…“ uvažoval.

Sestup Zbrojovky Brno: dvě stovky fanoušků čekaly před stadionem na vedení klubu

Na rozdíl od něj dost jeho spoluhráčů odejde, hostování končí například Filipu Součkovi, Mohamedu Tijanimu, Šimonu Faltovi. „Je pravda, že hodně hráčů odchází, kádr se logicky musí udělat nový a konkurenceschopný, aby se Brno vrátilo hned zpátky nahoru. Bude to hrozně těžké, není sranda projít druhou ligou, ale nedá se nic dělat,“ pronesl.

Až v posledním kole nadstavby přišel o korunu krále střelců, když ho o jeden zásah překonal slávista Václav Jurečka. Ten při výhře 4:0 se Slováckem vstřelil všechny čtyři branky a zastavil se celkově na dvaceti. „Střelecká koruna pro mě není vůbec podstatná, i když je škoda, že mě Zlín nebránil tak jako hráči Slovácka, abych měl tolik prostoru. Celou sezonu jsem byl nahoře, chtěl jsem se tam udržet a myslím, že jsem se tam udržel docela dlouho, do posledního kola. Vencovi Jurečkovi gratuluji, že mě předběhl, jenže pro mě byla podstatná Zbrojovka, které sezona nevyšla. Když se to zkazilo, tak se to prostě pokazilo celé,“ smutnil Řezníček.