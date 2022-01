Silný už trénoval s Jabloncem. Rozhodování bylo jednoduché, říká o přestupu

/VIDEO/ Už od minulého týdne bylo zřejmé, že fotbalista Jan Silný v zimní pauze opustí druholigovou Líšeň. A v pondělí jeho přestup potvrdil i Jablonec, kde šestadvacetiletý forvard podepsal smlouvu na dva a půl roku. „Přestup do Jablonce byl z pohledu rozhodování jednoduchý, protože pořád je to Jablonec a pořád je to první liga," uvedl pro klubový web Silný.

Jan Silný už na jaře s jistotou líšeňský dres neoblékne. | Foto: SK Líšeň/Martina Šperková

Autor osmi druholigových branek v této sezoně si vůbec poprvé vyzkouší angažmá v nejvyšší české soutěži. Dosud ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE naskočil v líšeňském dresu do jedenapadesáti zápasů, v Sokolově jich pak přidal jedenáct. Jinak působil především v Moravskoslezské fotbalové lize. „Celý život dělá člověk fotbal pro to, aby se dostal na nejvyšší úroveň. A teď tady jsem. Určitě je to velká motivace," pravil Silný. Zdroj: Youtube Ten má za sebou v Jablonci už i první kondiční trénink. „Běhali jsme šest sérií těžkých běhů, potom jsme šli ještě do posilovny, takže to bylo hodně náročné," líčil Silný.