Máte za sebou první trénink, poznal jste staré známé?

Nějaké kluky znám, o kádru mám trochu přehled, protože se o fotbal hodně zajímám. Jsou tu zkušení hráči jako Pavel Dreksa, Ondra Vaněk, Peter Štepanovský, Honza Moravec, jinak mladí hráči. S mnoha z nich jsem si nezahrál, ale znám je z ligy, nastoupil jsem proti nim. Bylo fajn si zase zatrénovat se Zbrojovkou, sice na umělé trávě v Brněnských Ivanovicích, ale nevidím v tom problém na začátek.

Trenéra Richarda Dostálka jste poznal v Brně ještě jako spoluhráče. Lanařil vás?

Volal mi několikrát, že bude mít samozřejmě radost, když půjdu do Brna, svá slova potvrdil i při osobním setkání. Čeká ode mě lídrovskou pozici, doplním Pavla Dreksu. Věřím, že společnými silami se zachráníme.

Na podzim jste v Plzni odehrál odehrál jen čtyři duely. Máte v plánu se vrátit, nebo už o vaše služby vedení Viktorie nestojí?

Naopak tam o mě stáli, iniciativa vzešla ode mě. Ne že bych si vyloženě dupl, ale ve třiceti potřebuji pravidelně hrát, abych získal víc herního sebevědomí a vytížení. Pramenilo to z mé hlavy a Plzeň nedělala žádný problém. Domluvili jsme se, aspoň mě budou mít v Brně na očích.

Takže chcete ukázat, že máte na plzeňskou sestavu?

V Plzni mám smlouvu ještě na dva a půl roku. Jdu pomoct na půl roku Zbrojovce, nemám opci, takže bych se měl vrátit do Plzně a tam chci potom zabojovat. Věřím, že můžu být prospěšný.

Vrací se do Brna hodně jiný Luděk Pernica než ten, který jej skoro před sedmi lety opouštěl?

Určitě. Za čtyři roky v Jablonci jsem nasbíral spoustu zkušeností, hrál jsem vesměs všechny zápasy. V Plzni už jsem nastupoval v Evropské lize, zahrál si jeden duel v Lize mistrů. Okusil jsem jiné prostředí a člověk za tu dobu nastřádá informace. Samozřejmě se skoro po sedmi letech vrací jiný Luďa.

Luděk Pernica

narozen: 16. června 1990 v Boskovicích

post: střední obránce

předchozí angažmá: Zbrojovka Brno (2009-2014), Jablonec (2014-2018), Viktoria Plzeň (2018-2021)

bilance v 1. lize: 225 zápasů/14 gólů

reprezentace – do 20 let: 1/0

Z usilování o nejvyšší příčky přichází v Brně boj o záchranu, od kterého jste si už odvykl…

Když si vzpomenu na roky, co jsem hrával v Brně, konec sezony byl vždycky ošemetný. Potřebovali jsme udělat body a nějaká dvě kola před koncem jsme se vždycky zachránili, pak nám spadl kámen ze srdce. Jasně že to bude jiné než v Jablonci, kde jsme hráli o špičku, nejhůř do pátého místa, v Plzni se to ještě snížilo na první až třetí příčku. V Brně to bude jiné, ale věřím, že můžu hodně pomoct. Těším se.

Na konkurenci jste si zvykl, ovšem na soupisce Zbrojovky je dokonce osm stoperů. Co na to říkáte?

V konkurenci problém nebude, hrát bude ten, kdo má nejlepší formu, to platí i v Brně. Jak říkal trenér Dostálek, mám týden na to, abych se do základní sestavy dostal, s čímž se ztotožním. Kdyby měl člověk něco úplně jistého, když jde z Plzně do Brna, nedělá to dobrotu. Musím se ukázat na hřišti.

Máte jen týden na sehrání s novými spoluhráči, stačí to?

Řekl bych, že už mě nic nepřekvapí, naopak je dobré, že se hned začíná. Musíme do soutěže vlítnout, chytnout to za správný konec a dělat body hned od začátku, snad se to pak nabalí. Bodovat musíme hlavně doma, kde se od nás čeká víc, ale taky zkusit získat body zvenku. Nejlépe hned z Mladé Boleslavi.

Váš bývalý spoluhráč z brněnského dorostu Ondřej Vaněk řekl, že Brno musí zachraňovat právě odchovanci. Jak to vnímáte?

Taky to beru prestižně. Ondra hodně mluví a řečmi dokáže ostatní strhnout, což se mi samozřejmě líbí a má pravdu. Pořádně se stmelíme a půjdeme do toho naplno.

Těší se na vás rodina?

Vítáme návrat. Když jsme byli v Plzni, moc jsme sem nejezdili, rodiče jsme viděli jednou za půl roku. To se změní, víc se uvidíme a mohou nám pomoct s malou.

Máte roční dceru, manželku z Brna, takže je taky ráda?

S manželkou jsme spolu deset let od doby, co jsem byl poprvé ve Zbrojovce a postoupili jsme ze druhé ligy. Je to Moravačka, taky chvíli hrála fotbal v Jablonci a jak kamarádky zjistily, že se vracíme, hned ji lanařily do Lokomotivy Horní Heršpice. Možná půjde na nějaké tréninky.