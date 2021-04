Nedělní duel 25. kola FORTUNA:LIGY skončil 0:0 a brněnský celek jako jediný v sezoně nedovolil Slavii skórovat. „Pomýšleli jsme už před utkáním na tři body, šli jsme do něj hodně sebevědomí. Asi nikdy už proti Slavii nebudeme blíž vítězství než v tomto zápase. Nepovedlo se, přesto si hráči ode mě zaslouží pochvalu,“ prohlásil brněnský trenér Richard Dostálek.

Přestože lídr tabulky vstupoval do utkání na hřišti šestnáctého mužstva jako jasný favorit, poměr sil upravilo vyloučení pražského gólmana Matyáše Vágnera v osmnácté minutě. Za dlouhým centrem Jana Hlavici z vlastní poloviny se hnal brněnský útočník Jan Hladík, který se vyhnul dvěma obráncům a záhy jej podrazil mladý slávistický brankář.

Sudí Pavel Orel dal nejprve jen žlutou kartu, za což sklidil ostrou kritiku domácích fotbalistů. Po chvilce jej asistent u videa zavolal ke kontrole záznamu a Orel ukázal Vágnerovi červenou kartu. „Škoda, že mě zfauloval, možná bych střílel do prázdné brány. Ale červená karta měla být udělená hned a ne až po zkoumání VAR,“ prohlásil Hladík.

Do branky sešívaných si tak stoupl Přemysl Kovář, jemuž uvolnil místo Jakub Hromada. Pětatřicetiletý brankář naposledy nastoupil v první lize začátkem července v nadstavbové skupině proti Liberci. „Náhradní gólman musí počítat, že se může cokoli stát a půjde do brány hned v první minutě. Byl jsem připravený, jelikož prvně padla žlutá karta a může se to změnit, když je na zápase video. Jsem rád, že hned s první standardkou mi kluci pomohli,“ řekl Kovář, jenž pochází z Okrouhlé na Blanensku.

Byť i v deseti mužích ukazovala Slavia svou sílu, Zbrojovka vycítila příležitost a odvážně útočila. „Vždycky se na situace díváme z toho pohledu, aby vyzněla dobře pro nás. Chtěli jsme, aby byl brankář soupeře vyloučený. Hrálo nám to do karet, přesto byla Slavia v určitých fázích utkání stále nebezpečná,“ řekl Dostálek.

Zbrojovka Brno - Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: Orel - Blažej, Dobrovolný - Proske (video).

ŽK: Bah, Olayinka. ČK: 18. Vágner (všichni Slavia). Bez diváků.

Brno: Berkovec - Moravec, Hlavica, Pernica, Záhumenský - Pachlopník (80. Reiter), Čermák, Gajič, Texl - Hladík (64. Fousek), Růsek (80. Fila). Trenér: Dostálek.

Slavia: Vágner - Bah, Kačaraba, Zima, Masopust - Holeš - Van Buren (57. Ševčík), Hromada (19. Kovář), Provod, Olayinka - Kuchta (57. Lingr). Trenér: Trpišovský.

Ve 26. minutě měl obrovskou příležitost Ondřej Pachlopník, který udělal kličku Kovářovi, jenže se dostal až do velkého úhlu k brankové čáře, takže přihrál Hladíkovi, který trefil jen obránce Davida Zimu. „To jsme byli nejblíž gólu. Ondra obešel gólmana, ale nenašel odvahu, aby levou nohou dával do branky,“ mrzelo Dostálka.

Kál se i Hladík. „Pachli to dával pod sebe a i když jsem se tak soustředil na balon, skočil mi. Možná jsem to měl vyřešit líp, aby to skončilo gólem. Proti takovému týmu máme jednu dvě šance, které musíme proměnit, pokud chceme myslet na úspěch. Potřebujeme sbírat body po třech, abychom se posouvali v tabulce, jenže je sbíráme furt po jednom,“ litoval brněnský forvard.

O pět minut později se po pěkné narážečce před Kovářem zase zjevil Pachlopník, ale skolil ho dotírající Tomáš Holeš. „Podle mě to byl na Ondru faul, podkopli mu nohy. To se nezkoumalo, což nás mrzí,“ hlesl Hladík. Podle vyjádření sudího Orla po utkání se však domácí hráč nacházel v ofsajdu.

Po přestávce chtěla penaltu i Slavia, když po souboji s Adriánem Čermákem při standardní situaci upadl hostující Zima, jenže po přezkoumání u videa sudí zjistil, že k tomu došlo ještě před zahájením hry.

Ve druhém poločase ještě zlikvidoval povedenou ránu domácího Timoteje Záhumenského mrštným zákrokem Kovář a skóre se neměnilo ani po drzém průniku střídajícího Daniela Fily, jehož skluzem zastavil hostující stoper Taras Kačaraba.

Zbrojovka tak i přes povedený duel s úřadujícím mistrem zůstala na šestnácté příčce. Devět kol před koncem soutěže nadále ztrácí čtyři body na Mladou Boleslav, která doma uhrála jen bezbrankovou remízu s polední Příbramí. „Body jsme se Slavií neztratili, jeden jsme získali. Díváme se na to z pozitivního hlediska. Mužstvo budeme chystat tak, aby navázalo v dalších zápasech na výkon, který předvedlo,“ pronesl Dostálek.

Jeho slávistického protějška aspoň potěšila nová rekordní šňůra sedmatřiceti prvoligových utkání bez porážky. „Mám radost, je to unikátní série v české lize, která se nikomu nepovedla. Bavili jsme se o tom v kabině, když jste krok od překonání, chcete to zvládnout. V Brně hrálo moc věcí proti nám, vyloučení, sáhnutí do sestavy, absence spousty hráčů. návraty z repre pauzy, vykartování, únava některých z přetížení. Jsme rádi, že jsme to ustáli, i když nás mrzí, že jsme nevyhráli. Někteří kluci po tom všem předvedl obdivuhodný výkon,“ ocenil kouč sešívaných Jindřich Trpišovský.

Brno se ovšem chlubí cennou bilancí dvou remíz s lídrem tabulky. „Nepamatuji si, že bychom v sezoně nějaký tým neporazili. Myslím, že je to spíš souhra okolností. Ať jsou důvody jakékoli, ve dvou zápasech jsme dali jen jeden gól, i když šancí jsme měli hodně. Soupeř si to musí zasloužit kvalitou a dobrým výkonem, který Brno vždycky předvedlo,“ uznal trenér Pražanů.