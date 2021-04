Slavné výhry Zbrojovky se Slavií? Pěti góly je načal legendární Mazal

Fotbalisté pražské Slavie přijedou v neděli do Brna s cílem prodloužit svou neporazitelnost v nejvyšší soutěži už na sedmatřicet utkání. Pokud se jim to povede, o jeden duel vylepší vlastní rekordní šňůru bez porážky z let 2016 až 2017.

Radost brněnských fotbalistů. | Foto: Antonín Vydra

Favorit duelu, který ve Wedos Areně začne v půl sedmé večer, je jasný. Ovšem Zbrojovka jako jedno ze čtyř mužstev obrala sešívané v této sezoně o body. Na podzim v Edenu remizovala 1:1 díky trefě Jakuba Šurala. „Když hrajete proti takovému týmu a chcete uspět, musí se sejít opravdu všechno. To se nám na podzim povedlo. Uvidíme, zda se to podaří dvakrát v jedné sezoně, ale jsme odhodlaní pro to udělat maximum,“ prohlásil brněnský kouč Richard Dostálek. Zbrojovka si v historii připsala několik velkých triumfů nad Slavií. USK bylo nad jeho síly. Královo Pole se zaleklo a v Českém poháru bere stříbro Přečíst článek › SK Židenice – Slavia Praha 6:2 (8. května 1920, Zábrdovice – přátelsky). Branky Židenic: Mazal 5, Křenek. Diváci: 6000. Jeden z prvních velkých zápasů na stadionu v Zábrdovicích. Vysoká prohra v té době velmi silného mužstva Slavie byla obrovská senzace. Podle některých dobových spekulací měly v té době Židenice možná nejlepší mužstvo Československa. Velký den měl Otto Mazal-Škvajn, který vstřelil pět branek. Slávisté později tohoto výborného útočníka angažovali, stejně jako Rudolfa Štapla-Sloupa. Grafika před utkáním Zbrojovka Brno vs. Slavia PrahaZdroj: Deník/Markéta Evjáková RH Brno – Dynamo Praha 3:1 (28. června 1960, Letná – finále Spartakiádního poháru). Branky: 63., 73. a 83. Lichtnégl – 3. Štádler. Diváci: 15000. Spartakiádní pohár se podle fotbalových historiků počítá mezi oficiální domácí pohárové soutěže, takže toto vítězství je druhý největší úspěch historie brněnské kopané po titulu z roku 1978. Hrdinou utkání se stal Karel Lichtnégl, jenž rozhodl hattrickem za dvacet minut. Pikantní na tom bylo, že s ligou začínal právě ve Slavii, tehdy Dynamu. V další sezoně pak bylo Brno pověřeno reprezentací Československa v historicky prvním ročníku Poháru vítězů pohárů. Boby Brno – Slavia Praha 2:1 (10. října 1993, za Lužánkami, první liga). Branky: 19. Šmíd, 61. Wagner – 24. Kuka. Diváci: 23111. První vzájemné utkání v samostatné české soutěži dopadlo lépe pro domácí Zbrojovku. Rozuzlení přinesl druhý poločas, ve kterém se trefil René Wagner. V sešívaném dresu tehdy se sklopenými hlavami opouštěli hřiště například Jan Suchopárek, Radek Bejbl, Vladimír Šmicer nebo Patrik Berger. 1. FC Brno – Slavia Praha 2:1 (25. února 2008, Srbská, první liga). Branky: 59. A. Besta, 64. Střeštík – 28. Pudil. Diváci: 6915. V ročníku 2007/2008 brněnští fotbalisté pod taktovkou kouče Petra Uličného zářili, skončili čtvrtí a fanoušci už znali jména mladíků jako Luboš Kalouda, Marek Střeštík nebo Lukáš Mareček. Ve druhé půli otočili utkání v rozmezí pěti minut Aleš Besta a Střeštík. Procházka s Vémolou plnili dětské sny a předali šek Fakultní nemocnici Brno Přečíst článek › Zbrojovka – Slavia Praha 3:0 (22. března 2015, Srbská, první liga). Branky: 51. Pašek, 64. Čtvrtníček, 89. Sýkora. Diváci: 5318. Na tenhle duel jistě nerad vzpomíná současný brněnský gólman Martin Berkovec, který před šesti lety strážil branku Slavie. Na hře sešívaných se podepsalo zranění útočníka Milana Škody, který střídal ve 27. minutě. Domácí svěřenci kouče Václava Kotala po přestávce zasadili Slavii tři údery, když se prosadili David Pašek, Josef Čtvrtníček a Jan Sýkora.

