Stál o vás pouze Jablonec? Nebyla to úplně jediná nabídka, ale ta od Jablonce byla dost konkrétní a rychlá. Tohle mělo přednost před vším a jsem i rád, že to dopadlo tak, že jsem v Jablonci.

Ještě před dvěma lety jste kopal za třetiligovou Kroměříž, pomýšlel jste na takový vzestup?

Snil jsem o první lize, ale asi jsem nečekal, že to bude mít tak rychlý spád. Samozřejmě jsem tomu ale věřil a věřil jsem hlavně i sám sobě.

Může za prvoligovou nabídku především váš úspěšný podzim, kdy jste vstřelil osm branek?

Určitě. Už několikrát jsem říkal, že se může stát cokoli, ale za útočníky mluví hlavně góly a pokud je dávají, bude se o nich vědět a půjdou výš. A to se mi teď povedlo.

Přestože jste ještě v létě léčil zlomenou ruku a vykloubené rameno…

Právě. Na tohle všechno, jak situace nebyla snadná a nešlo všechno podle plánu, tak to dopadlo nejlíp, jak mohlo. Nikdo vlastně nevěřil, že se po zranění dostanu na hřiště tak brzo (po třech měsících - pozn. red.) a že se to povede na takové úrovni. To byl jenom sen.

Co říkáte na postavení Jablonce, který je s šestnácti body na čtrnáctém místě?

Myslím, že to neodpovídá kvalitám Jablonce, obecně patří výš a věřím, že výš i bude.

Jak vás přijali v kabině?

Úplně super, dokonce v týmu pár kluků už znám. Jmenovitě Libora Holíka, který mě rovnou mezi kluky uvedl, všechno je v pohodě.

Na podzim se 'proslavil' i červenou kartou, když v brněnském derby mezi Líšní a Zbrojovkou zasáhl při vniknutí fanoušků z hostujícího sektoru na hřiště stadionu v Kučerově ulici.Zdroj: SK LíšeňJak vnímáte svou konkurenci v mužstvu, když klub opustili ofenzivní opory Čvančara a Doležal?

Když jsem poprvé jednal s panem Peltou, sám mi řekl, že mě vlastně kupuje, protože má nabídku na Martina Doležala. Ptal se mě proto, jestli ho zvládnu nahradit, souhlasil jsem, nebyl čas o sobě pochybovat. On jen odpověděl: Dobře, tak ho prodávám. Takže vím, že se konkurence zmenšila, ale pořád je tady velká a je potřeba. Budu se rvát a uvidíme, jak to dopadne.

Spekuluje se ale, že Jablonec usiluje ještě o jednoho útočníka…

Ano, taky vnímám, že ta možnost tady je, ale jde o jeden z největších klubů v České republice a asi nemůžu čekat nic jiného než, že konkurence tady bude. Teď je to jen na mě, jak to dopadne.

Jak zatím hodnotíte zázemí a kvalitu tréninků v Jablonci?

Rozhodně je vidět, že je to o level výš, tady je na každou věc člověk, který se o všechno stará. Zázemí je prostě úplně jinde a předpokládám, že kvalita tréninků bude taky vysoká. Zatím jsem totiž absolvoval jen kondiční jednotky. (usmívá se)

Už jste mluvil s trenérem Petrem Radou?

I v týdnu jsme spolu telefonovali a mluvili jsme spolu, je naprosto v pohodě. Říká se o něm, že je bouřlivák, což je i vidět, jinak je ale férový chlap.

Do médií se vyjádřil, že doufá, že v Jablonci se budete na sto procent věnovat fotbalu. Vyplníte jeho přání?

V zaměstnání už jsem výpověď dal, pracoval jsem jako skladník. Byl jsem tam na takové kamarádské bázi, takže to bylo jednodušší. Když jsem šéfovi a zároveň kamarádovi řekl, že končím, tak odpověděl, že se jde po takové zprávě ožrat (směje se), ale už po několikáté mi psal, že mi gratuluje a přeje mi všechno nejlepší.

Zvyknete si na režim profesionálního fotbalisty?

Myslím, že určitě. Paradox je, že jdu do první ligy a budu mít víc času. Po dvoufázových trénincích asi budu ale tak unavený, že budu rád, když si lehnu.

Jak jste se rozloučil v Líšni?

Loučilo se mi fakt těžko, ale všichni mě pochopili. Každý ví, že v Líšni je skvělá parta, každopádně jsem všem říkal, že při každé příležitosti se za nima rozhodně budu vracet.

Jablonec oficiálně potvrdil váš přestup až v pondělí. Kdy jste si ale byl jistý, že příchod do první ligy je definitivní?

Ještě ve středu jsem šel do Líšně, že budu tam. Pak už jsem ale věděl, že je to na spadnutí. V pátek se přestup odklepl, ale od středy jsem byl domluvený, že v pondělí začínám v Jablonci. Chtěli mě v přípravě už v pátek, ale potřeboval jsem víc času.

Proč?

Bylo to pro mě hektické, pocházím totiž z Uherského Hradiště, teď jsem žil v Brně a musel jsem pobrat věci, sbalit, co šlo a přestěhovat se do Jablonce. Teď jsem tady, ale bydlení budu řešit až za pochodu.