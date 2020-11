Jak jste přijal zprávu o obnovení první ligy?

Ulevilo se mi, že je to tady. Teď po nás chtějí ještě testování, abychom mohli hrát, ale testovali jsme se už od začátku sezony, pro nás se nic nezměnilo. Hlídali jsme se, nevystavovali se nebezpečí nákazy. Samozřejmě někteří se nakazí, což je v téhle době normální. Jestli nám povolí hrát, budeme rádi.

Máte v týmu další nakažené, ohrožujte to páteční duel?

Myslím, že nás i tak bude dost. Trénuje nás kolem osmnácti, i když máme pět, šest nakažených, náš kádr je dost široký, takže se snad nemusí zápas odkládat.

Vám se Covid-19 vyhýbá?

Doposud se mi vyhýbal, snad bude i dál. Člověk nikdy neví, ale necítím se špatně, nemám žádné příznaky. Samozřejmě nastává chřipkové období, taky jsem byl nachlazený, ale testy jsem měl pokaždé negativní. Každé jaro či podzim bývá člověk nachlazený.

Jakou úroveň měla příprava, když jste nemohli hrát utkání?

Kluci měli hlavně čas na doléčení zranění, nemuseli brát prášky a lámat to přes koleno, pěkně postupně se dostali do stoprocentního tréninku a nepřišli o žádné zápasy. Makali jsme dost, tréninky byly náročné, končilo se dobíháním, ale zápasy samozřejmě chybí, ať přátelské nebo mistrovské. Na tréninku si sice zahrajeme proti sobě, ale není to jako zápas se soupeřem.

Na co jste se v tréninku zaměřovali?

Tréninky byly plnohodnotné, víc náročné než v sezoně. Když se chystáme na zápas, nemůžeme si den před ním dát kondiční trénink. Teď jsme ho v pátek měli, protože před námi byla volná sobota i neděle, maximálně jen doma trochu běhání. Nemuseli jsme se chystat na víkend a mohli se vyšťavit. Když budou utkání, nemůžeme celý týden makat jako v přípravě.

Máte obavu, jak může zápas po takové pauze vypadat?

Nemám, bude to pro všechny stejné, Jablonec taky nehrál. Těší mě, že se může hrát. Uvidíme na hřišti, určitě bude scházet zápasové tempo, musíme si na něj zase zvyknout, ale jak se soutěž rozjede, bude to v pořádku. Pokud všechny fotbalové kluby budou opatření dodržovat jako doteď, bude vše v pohodě. Snad naskočíme vítězně a půjdeme nahoru, jiným směrem ani nemůžeme.

Pomohla vám delší pauza, abyste nepovedený úvod soutěže, v níž jste na posledním osmnáctém místě, hodili za hlavu?

Trápit se pět týdnů v kuse by byl problém. Je dobře, že jsme odehráli pohár, sice výkonnost nebyla taková, jakou jsme chtěli, ale vyhráli jsme, což nás povzbudilo. Nicméně pak přišla pauza a užírat se tím by bylo pro nás kontraproduktivní. Stejně to nezměníme, nevrátíme čas, musíme začít líp.

Už jste zaměřili trénink na Jablonec?

Doteď jsme trénovali tak, abychom si dali do těla, když se nehrálo. Počínaje pondělím se to změnilo. Měli jsme signály, že můžeme hrát, takže už se chystáme jako vždycky na zápas, taktické a konkrétní věci na soupeře.

Dá se něco odhadnut o formě soupeře?

Můžeme se podívat jenom na měsíc starý zápas, který je nejaktuálnější. Bohužel nic víc s tím neuděláme. Jablonec to má stejné. Pokud nenatáčí náš trénink, na nic jiného se soupeři taky nepodívají. (úsměv)