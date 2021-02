Ovšem při teplotách kolem nuly mu nepřijde nic divného, že je takřka jediný v mužstvu, který nenatáhne dlouhé nohavice. „Kluci se mě ptali, jestli nejsem blázen. Říkal jsem jim, že z Jablonce jsem zvyklý na jinačí podmínky a v podvlékacím prádle taky nebudou hrát zápas, tak ať se vysvléknou a jdou v trenkách,“ líčil stoper Pernica.

Jenže současné klima je už i na otužilého zadáka příliš. „Dá se to, i když je trochu pod nulou, ale pokud je mráz minus osm nebo až minus deset, v tom už se trénovat v krátkém vážně nedá. Mohly by se přihodit nějaké svalové problémy, radši si to hlídám,“ řekl třicetiletý fotbalista.

V zimě už si také dost vytrpěl, protože mu na hřišti omrzají palce u nohou. „Zčernají mi a maséři mi je musí propíchávat. Vždycky jsem měl s palci problém, měl jsem je černé jak od fixy, takže mi před měsícem nebo třemi týdny navrtali nehty, aby vytekla krev a hnis. Následovala hrozná úleva, od té doby už je to v pohodě,“ vysvětlil boskovický rodák.

Při angažmá v Jablonci řešil podobné obtíže každou zimu, v Plzni se mu vyhýbaly. Vrátily se až při lednovém přesunu na půlroční hostování do Brna. „Trpěl jsem tím pravidelně každou zimu, v lednu nebo únoru mě problémy s palci postihly. V Plzni jsem měl chvíli klid asi proto, že jsme tam pořád hráli na vyhřívaném trávníku. Teď mě to zase chytlo,“ poznamenal Pernica, který hned v prvním jarním utkání gólem pomohl k remíze 1:1 v Mladé Boleslavi.

Grafika před utkáním Zbrojovka Brno vs. Fastav Zlín.Zdroj: Deník/Karolína Pospíšilová

Vliv na jeho strasti mají tenké kopačky, v nichž hraje. „Nemám je o číslo větší, ale aby mi přesně seděly na nohu, každý kontakt pak bolí. V Boleslavi byla velká zima, sněžilo, takže jsem se musel déle nahřívat ve sprše,“ popsal.

Pernica přitom není žádný zimomřivec, večer se pravidelně sprchuje studenou vodou. „Na konci si na sebe aspoň minutu pouštím ledovou, i když v těchto mrazech to trochu omezuji. V létě, když jsou třicítky, je to v pohodě, ještě v listopadu nebo v prosinci jsem se sprchoval ledovou vodou pravidelně. Pak se jde líp do postele,“ povídal Pernica.

Stejně jako ostatní prvoligové fotbalisty ho sužují i další jevy spojeném s mrazem. „Trpí hřiště i hráči, samozřejmě hůř se dýchá. Není to příjemné, ale tím si nestěžuji. Máme nařízeno hrát, takže hrajeme,“ oznámil brněnský stoper.

Nemá ovšem rád, když někdo nastupuje v krátkém dresu s rukavicemi. „To je podle mě kontraproduktivní. Když si beru rukavice, patří k tomu dlouhé podvlíkací triko,“ upozornil.

V dlouhé variantě jistě nastoupí i v sobotu, kdy Zbrojovka na domácím trávníku přivítá Zlín. Kvůli mrazivé předpovědi, která večer avizuje až minus sedmnáct stupňů Celsia, se hraje už ve dvě hodiny odpoledne místo plánovaných čtyř. „Očekáváme dle předpovědi zhruba pět až šest stupňů pod nulou, nemělo by snad naštěstí sněžit. Hřiště je připravené,“ uvedl brněnský trenér Richard Dostálek.

Patnáctá Zbrojovka už musí zabrat. Doma v lize zvítězila v jediném z posledních patnácti duelů, v této sezoně tam získala jen pět bodů a je doma nejhorší v soutěži. „Potřebujeme tři body, ať se děje, co se děje. Musíme pro ně udělat maximum a věřím, že to vyjde. Když se to povede, bude se nám lépe dýchat, dotáhneme se na Zlín, potažmo na Teplice. Tím nás může být víc v boji záchranu, se kterým má Zbrojovka velké zkušenosti a můžeme mít trochu výhodu,“ hlásil brněnský obránce.

V tabulce třináctý Zlín vynechal poslední dva duely kvůli koronavirové nákaze v týmu. „Do týmu zapadly poslední posily Janošek a Potočný, což bude pro sestavu oživení. Čeká nás obrovsky těžký zápas. Brno se výborně prezentovalo v Opavě, hraje o všechno. Ale taky potřebujeme bodovat, abychom si v tabulce polepšili a měli větší klid,“ podotkl zlínský trenér Bohumil Páník.