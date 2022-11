Na jihu Čech předvedla Zbrojovka jako už poněkolikáté dva odlišné poločasy. V nastavení toho prvního se hlavou trefil Lukáš Havel a poslal domácí do vedení. „V první půli jsme nehráli dobře. Nemělo se stát, že jsme obdrželi do poločasu gól, to nás přibrzdilo,“ komentoval brněnský kouč Richard Dostálek první půli.