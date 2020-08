Už za deset dní přijede na stadion v Srbské ulici k úvodnímu střetnutí nového prvoligového ročníku pražská Sparta. A fotbalisté Zbrojovky v čele s koučem Miloslavem Machálkem mají před sebou ještě kopu práce.

Fotbalisté Líšně (v bílém) srazili v přípravě Zbrojovku 3:2. | Foto: FC Zbrojovka Brno/Martin Lísal

Ukázal to středeční přípravný duel v Zastávce u Brna, v němž Zbrojovka podlehla druholigové Líšni 2:3. „Soupeř vyhrál naprosto zaslouženě, byl lepší. Prezentovali jsme se úplně katastrofickou hrou směrem do defenzivy. To nás trápí a musíme se nad tím zamyslet. Kdybychom takhle vstoupili do ligy, neskutečně nás to semele,“ uvědomil si trenér Machálek.