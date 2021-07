Jedenadvacetiletý záložník v prvoligovém ročníku 2020/2021 odehrál za Zbrojovku jedenatřicet duelů, v nichž zaznamenal jednu branku a jednu asistenci. „Tento krok je pro mě obrovskou výzvou. Viktorka je špičkový tým a čekají ji i zápasy v evropských pohárech, které jsem ještě nikdy nehrál. Je nyní na mně, abych makal naplno a porval se o místo,“ uvedl pro plzeňský klub Pachlopník.

Ondřej Pachlopník

narozen: 14. února 2000

post: záložník

současný klub: FC Viktoria Plzeň (hostování)

mládežnické kluby: Tatran Bohunice, Zbrojovka Brno

statistiky v první lize:

31 zápasů, 1 branka, 1 asistence, 4 žluté karty, 22 přihrávek do gólové šance

debut v první lize: 22. srpna 2020, Zbrojovka - Sparta Praha 1:4

Ten patří v současné době mezi největší talenty brněnského fotbalu a nedávno se objevil i v nominaci národního týmu do jedenadvaceti let. “Toto rozhodnutí činí klub v zájmu českého fotbalu, jelikož talentovaný reprezentant U21 by ve druhé lize svůj herní progres patřičně nerozvíjel,“ vysvětlil pro klubový web majitel Zbrojovky Václav Bartoněk.

V pátek na Pachlopníka už v Plzni čekají funkční testy, v pondělí se pak bude hlásit trenérovi Michalu Bílkovi na startu letní přípravy. "Jsem velmi rád, že se podařilo dotáhnout hostování s opcí takto talentovaného hráče, jakým Ondřej Pachlopník bezesporu je," řekl generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Pachlopník je odchovancem Zbrojovky, debut v první lize si v jejím dresu připsal loni v srpnu, když Brno prohrálo na domácím stadionu se Spartou 1:4. „Ondra v Brně prokázal nesporné fotbalové kvality, řadí se mezi nejoriginálnější mladé hráče v Česku a má potenciál dalšího fotbalového růstu. Loni zaujal rychlou adaptací v lize, v Plzni před ním bude další výzva v podobě ambiciózního klubu a náročného trenérského týmu. Hráč má předpoklady pro mezinárodní fotbal,“ dodal Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.

Ze Zbrojovky za poslední týden odešli už osmnáctiletý Daniel Fila do Mladé Boleslavi a Antonín Růsek do Olomouce, očekává se odchod stopera Pavla Dreksy i záložníka Jana Sedláka. Za Pachlopníka by měla na jižní Moravu putovat náhrada. "Součástí transferu je i dohoda, že bude Brno moci využít přednostně možnosti získat některé naše hráče na hostování pro nadcházející sezonu,“ prozradil Šádek.