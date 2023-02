V aktuální sezoně odehrál reprezentant Beninu v plzeňském dresu pouze čtyři prvoligové duely. Naposledy se představil na konci října v utkání Ligy Mistrů na hřišti Interu Milán, od té doby absentoval kvůli zranění. „Měl jsem zdravotní problémy, ale už jsem v pořádku, těším se první trénink a na to, jak nové spoluhráče lépe poznám," prozradila nová posila Zbrojovky, která bude nosit dres s číslem tři.

Bývalý obránce Vyškova, Jihlavy, Slavie Praha, Liberce či Teplic v jarní části zpevní defenzivní formaci nováčka první ligy. „Jsme rádi, že se nám povedlo takového hráče přivést. Momo už má navzdory relativně nízkému věku něco za sebou, prošel velkými kluby. Je schopný nám okamžitě pomoci v silových parametrech, výšce a v rozehrávce," jmenoval brněnský trenér Richard Dostálek přednosti nového stopera, který se po jarní části vrátí zpět do Plzně.

Tijani se přes mládežnickou akademii španělského Vallecana dostal do Vyškova, odkud zamířil do druholigové Jihlavy. Svými výkony zaujal přední české kluby a následně přestoupil do pražské Slavie. V kádru Jindřicha Trpišovského se však neprosadil a následně hostoval v Liberci a Teplicích. Od loňského léta je hráčem Plzně, kde však příliš často nenastupoval.

