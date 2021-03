Na patnáctou Mladou Boleslav ztrácí brněnské mužstvo čtyři body. „Naděje umírá poslední a ještě zbývá deset kol, pořád je to otevřené a klukům věřím. Po herní stránce se hodně zlepšili, jen je obrovská škoda, že v Příbrami nevyhráli,“ připomněl legendární brněnský obránce Josef Mazura poslední remízu 1:1.

Fotbalisté Zbrojovky teď mají dvoutýdenní reprezentační přestávku, aby se nachystali na drsný prvoligový finiš. „Čtyři body na Boleslav nejsou hrozné, ale jakákoli další ztráta už bude bolet. Teď má Brno doma Slavii, pak jede do Českých Budějovic, hostí Pardubice. Z těch tří zápasů potřebuje aspoň čtyři body a musí spoléhat, že Boleslav klopýtne,“ uvedl bývalý prvoligový záložník Luboš Kalouda.

Deník Rovnost se s fotbalovými experty zaměřil na nedostatky brněnské hry.

TABULKA PRAVDY. Největší příčina brněnských potíží? Katastrofální domácí výsledky. Zatímco na hřištích soupeřů získala Zbrojovka deset bodů ve dvanácti utkáních a patří jí v této tabulce dvanáctá pozice, doma je absolutně nejhorší.

Ve Wedos Areně posbírali Brňané jen šest bodů ve dvanácti zápasech. „Doma chcete vyhrát, otevřete hru, tým chce dát gól a defenziva je trochu víc zranitelná. Bohužel přijde jedna chybička a tým to odnese,“ poznamenal mistr ligy se Zbrojovkou z roku 1978 Mazura.

ABSENCE KANONÝRA. Antonín Růsek nebo Jakub Přichystal před sebou ještě mají slibnou budoucnost, jenže nedozráli k tomu, aby táhli mužstvo v těžkých záchranářských bojích. Růsek dal v sezoně tři branky, stejně jako Jan Hladík, Přichystal dvě. Co stačilo na druhou ligu, na první logicky nestačí.

Ovšem od útočníků potřebuje Zbrojovka výraznější příspěvek. „Tondu i Kubu znám velmi dobře, určitě mají kvalitu, ale ještě nejsou zvyklí na roli hlavních tahounů. Potřebují vedle sebe kvalitního útočníka, který dá za sezonu deset branek. Kdyby viděli, jak tým někdo takový táhne, tak se k němu přidají,“ podotkl vicemistr světa do dvaceti let z roku 2007 Kalouda.

Svůj názor podtrhuje i příkladem osmnáctiletého útočníka Daniela Fily, který v posledním domácím utkání proti Jablonci vstřelil premiérový gól v nejvyšší soutěži. „V zápasech se mi líbil, nebojí se, vždycky hru nějakým způsobem rozvířil, vytvořil šanci, dal gól. To je taky hráč do budoucna, ale útočníci potřebují podporu odzadu,“ uvedl někdejší záložník Zbrojovky Kalouda.

Potíž je v proměňování příležitostí. „Nejsme schopní dát v utkání víc než branku, což se odráží na psychice, hráči jsou pod tlakem už druhý třetí měsíc, což se projeví,“ posteskl si brněnský trenér Richard Dostálek.

MLÁDÍ POD TLAKEM. Na kolik je sympatické, že brněnské mužstvo dává šanci talentovaným odchovancům, na některých pozicích by se hodily větší zkušenosti. Věkový průměr týmu je sice šestadvacet let, ale klíčovému tvořivému záložníkovi Ondřeji Pachlopníkovi bylo v únoru teprve jedenadvacet let.

A s ubývajícími koly tlak ještě vzrůstá. „Ondra Pachlopník by podle mě ukázal daleko víc, kdyby měl k sobě zkušeného hráče. Je to hozené na něj, ale pokud by měl být tahoun, pak zkušení hráči musejí být daleko kvalitnější. Ondra Vaněk je zraněný a nevidím tam nikoho dalšího,“ pravil Kalouda.

BEZ ZKUŠENOSTÍ. V psychicky náročných bitvách o záchranu rozhoduje často klid a rozvaha fotbalistů, kteří něčím prošli. Jenže v kádru Zbrojovky se objevuje pouze sedm fotbalistů, kteří odehráli aspoň sto prvoligových bitev. Přes dvě stovky mají pouze Jan Moravec a Luděk Pernica, který hostuje z Plzně. „Talentovaní hráči v Brně vždycky byli, ale v boji o záchranu nejsou v pohodě, aby ukázali daleko víc. Pod tlakem se nemají o koho opřít, bohužel iks let takový hotový hráč do Brna nepřišel. Kádr není konsolidovaný,“ upozornil bývalý hráč Brna, Dukly nebo Sparty Kalouda.

Už dlouho se v přestupním období neobjevila v Brně kvalitní zvučná posila na přestup. „Není tu jediný hráč, který by přišel do Brna za několik milionů, který by pravidelně hrál ligu v první polovině tabulky. Všichni došli do Zbrojovky, když jim skončilo angažmá, nejspíš neměli další nabídky, proto přijali Brno. Asi takové hráče vyhledává,“ uvažoval Kalouda, který nyní pracuje také jako marketingový ředitel Tatranu Bohunice.

NESTÁLÁ DEFENZIVA. Přestože obranu má brněnské mužstvo kvalitně obsazenou, doplácí na velkou rotaci zadáků především ze zdravotních potíží. Na začátku ročníku dlouho scházel kapitán Pavel Dreksa, jenž nenastoupil ani v sobotu v Příbrami. Chybí i zraněný Jakub Šural, na hřišti středočeského klubu zase poprvé na jaře naskočil zkušený srbský stoper Zoran Gajič. „V obraně má určitě Brno kde brát, bohužel se nastřádala zranění, koronavirus, mužstvo se skládá za pochodu, v tom je ročník složitý,“ podotkl olympijský vítěz z Moskvy 1980 Mazura.

Na různé parťáky si zvyká také nejzvučnější zimní posila Pernica. „Luděk si stoprocentně svoje odehraje, kvalitu má, bohužel spolupráce s druhými není taková, jaká by měla,“ doplnil bývalý hráč i kouč Zbrojovky.

Trenér Dostálek často vsází na systém se třemi obránci, což zesiluje útočné možnosti, ale vyžaduje precizní kooperaci stoperů, kteří se v Brně příliš točí. „Když se hraje na dva útočníky a hodně po krajích, ve vápně může být o jednoho hráče víc, což je větší předpoklad pro vstřelení gólů, ale hráči musejí šance proměňovat,“ sdělil Mazura.