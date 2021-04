Fandit bude hlavně dobrému fotbalu, byť za současné situace přeje Zbrojovce záchranu a celku z Uherského Hradiště zase postup do evropských pohárů.

„Očekávám zajímavý zápas, tuhý boj. Pro oba týmy jde o důležité utkání, pro Brno dokonce o existenční,“ míní Trousil, který ve FORTUNA:LIZE celkem odehrál 249 utkání, ve kterých vstřelil šestnáct branek.

Současný kouč třetiligového Vyškova před derby podle očekávání favorizuje domácí celek z Uherského Hradiště. „V naší lize kromě Slavie může každý porazit každého, současné rozpoložení ale hovoří jasně. Slovácko jede, je výborné, kdežto Zbrojovka se trápí,“ všímá si.

Svědíkův tým sice v lize dvakrát v řadě klopýtl, ale předtím nasbíral rekordních padesát bodů a dál se drží mezi elitní čtveřicí.

„Slovácko možná bude trošku nervózní, na druhé straně Pardubice i Sparta jsou dobří soupeři. Navíc má velkou motivaci udržet se v kontaktu s druhou Spartou i třetím Jabloncem. Doma nechce zbytečně ztrácet,“ upozorňuje. „Trenér Svědík bude na mužstvu ležet. Dobře ví, že zápas musí bezpodmínečně zvládnout,“ přidává.

Zato Brňané mají úplně jiné starosti. Zbrojovka v neděli opět nevyužila výhodu domácího prostředí, s Pardubicemi prohrála 1:2 a dál zůstává na šestnácté sestupové příčce.

„Pro Brno jde o existenční zápas. Před týdnem sice vyhrálo v Českých Budějovicích, věřilo si i na Pardubice, ale venkovní výsledek nepotvrdilo. Pokud si chce zachovat naději na záchranu, musí v Hradišti bezpodmínečně bodovat,“ je přesvědčený někdejší vynikající hlavičkář.

Parta kouče Dostálka nyní ztrácí na Teplice, které momentálně okupují první nesestupovou příčku, čtyři body.

A právě se skláři se Brňané utkají doma v neděli.

FATÁLNÍ PORÁŽKA

Problém je, že Pernica a spol. na Srbské nevyhráli sedmkrát za sebou, na svém hřišti mají nejhorší bilanci z celé soutěže.

„Pokud se Brno nechce ohlížet na další výsledky, musí na Slovácku zvítězit. V tom případě se může v neděli dostat před Teplice nebo se na ně alespoň dotáhnout. Další ztráta už by ale z tohoto pohledu mohla být fatální,“ bojí se.

Trousil v derby neočekává ofenzivní smršť, strhující podívanou, ale spíš boj se spoustou soubojů. „Ponese se to ve znamení defenzivy Zbrojovky a dobývání Slovácka. Hosté budou spoléhat na rychlé protiútoky anebo standardní situace,“ předpokládá.

O konečném výsledku může hodně napovědět hned úvod střetnutí, popřípadě první poločas, ve kterém to Brňanům většinou povážlivě drhne. „Zbrojovka v minulých utkáních vždycky honila výsledek až ve druhé půli, stejné to bylo i s Pardubicemi. Pokud do toho Slovácko šlápne hned od začátku a dá nějaké góly, nebude po přestávce o co hrát,“ míní pětačtyřicetiletý kouč.

Hostům radí, aby se nezakopali před šestnáctkou, ale byli odvážní, aktivní směrem dopředu. „Nesmí se z toho podělat,“ říká. „I když je Brno zahnané do kouta, musí se rvát. Škrábat, kousat, bojovat. Prostě se rvát o život a vytěžit ze zápasu maximum. Jinak se může s účinkováním v prví lize rozloučit,“ prohlásil.

Sestup by se podle Trousila rovnal ostudě.

„Brno je druhé největší město v republice, v lize má hrát pravidelně a na jeden rok postoupit a pak zase sestoupit. Za mě by to mělo být spíš obráceně. Slovácko by se mělo strachovat o záchranu, aby v regionu našlo potřebné finance pro první ligu. A ne aby bojovalo o poháry a Zbrojovka prakticky byla šest kol před koncem sezony odepsaná, bez šance na záchranu,“ prohlásil.

ZBROJOVKA TÁPE

Přitom ví, že realita je momentálně úplně jiná. Celek z Uherského Hradiště patří mezi stabilní účastníky FORTUNA:LIGY, prožívá nejlepší období v klubové historie, naopak kdysi hrdá Zbrojovka mezi tuzemskou elitou tápe, dlouhodobě nedokáže konkurovat nejlepším.

„Posledních pět let je na zamyšlení. Stačí se ale podívat na soupisku obou týmů. Zeptejte se Klimenta, proč radši zvolí Slovácko nebo jinou destinaci a nejde třeba do Brna, kam se moc hráčům nechce,“ zamýšlí se někdejší poctivý zadák.

Celek z východní Moravy je podle Trousila dál i zázemím, stadionem. „Zbrojovka zaostává, Slovácko jí ujíždí. Vpředu už je o parník. A pokud Brno brzy nezastaví svůj propad, může být brzy ještě hůř,“ míní.

„Věřím ale, že Zbrojovka se pomalu dostanu na úroveň nejen Slovácka, ale i třeba Olomouce. Přeji si, aby se natrvalo zabydlela v lize a byla konkurenceschopná a ne jak v poslední době, že postoupí a pak jenom hraje o záchranu. Pak jsou naštvaní nejenom sponzoři, ale i fanoušci,“ vnímá.

Zatímco od Brna čekal v letošním ročníku mnohem víc, jízda Slovácka jej příliš nepřekvapuje. „Mančaft je dlouho pohromadě, doplněný zkušenými hráči. Mužstvo je konsolidované, je to mix starších a mladších kluků. Trenér Svědík jim ušil taktiku na míru. Vědí, co a jak mají hrát, proto jsou právem nahoře,“ míní.

„Slovácko už minulý rok atakovalo nejvyšší příčky, rvalo se o poháry. V nadstavbové části sice prohrálo s Bohemkou, ale i tak bylo jasné, že tým kvalitu má,“ říká.

„Letos se dostalo do ještě větší pohody, funguje to. Rozstřílel se Kliment, který byl předtím zraněný. Obrana je zkušená, záloha šlape. O Evropě se asi pořád moc nebaví, ale úspěch by si zasloužili. Byť si situaci zkomplikovali, pořád mají velkou šanci být do čtvrtého místa a poháry si zahrát,“ přidává.

Středeční zápas bude sledovat se zaujetím, fandit ale nebude žádnému z týmů. City ponechá stranou, kamarády má v obou klubech. Ve Slovácku je v kontaktu s manažerem Šumuliskoskim i trenérem béčka Němčickým, píše si i s kapitánem Daníčkem.

Ve Zbrojovce má zase Libora Doška. Někdejší kanonýr Slovácka v Brně působí jako vedoucí mužstva, s Trousilem je velký kamarád. „Navštěvujeme se, trávíme spolu i dovolené,“ přiznává závěrem.