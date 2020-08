Dreksa je rozený lídr, ale ani Štepanovskému není cizí burcovat spoluhráče. „Snažil jsem se brát to na sebe a hecovat, všichni chlapci se k tomu připojili,“ těšilo fotbalistu, který nastoupil na levém kraji obrany.

Místo Dreksy spolupracoval v defenzivě se dvěma talentovanými mladíky, v prvním poločase s Lukášem Endlem, jehož po přestávce nahradil Jakub Černín. „Dreksič je lídr, hlavní postava v kabině, která určitě chybí. Došel tam Endlík, potom Čerňa. Společně se musíme semknout a bojovat i za zraněné,“ upozornil dvaatřicetiletý Štepanovský.

Bez stěžejního článku to měla brněnská defenziva proti pražské Spartě pořádně obtížné a už v první půli obdržela čtyři branky. „Začátek byl vyrovnaný, jenže pak jsme dostali první gól, vzápětí druhý a už to bylo těžké. Sparta potrestala všechny chyby, co jsme udělali. Musíme se jich vyvarovat. Ve druhé lize mužstva z našich chyb tolik branek nedávala, ale v nejvyšší soutěži jsou kvalitní týmy, které potrestají všechno,“ poznamenal rodák ze Skalice.

Přestože Zbrojovka po první půli ztrácela čtyři branky, do druhého poločasu nenastoupila odevzdaně. „V přestávce jsme si říkali, že stav 0:4 asi těžko otočíme, ale jdeme ještě zabojovat a aspoň pro diváky jezdit po p*deli,“ uvedl Štepanovský.

Po hodině zavelel jako správný kapitán ke zmírnění debaklu, když se parádně trefil k tyči branky Milana Heči. Sice má na starosti pokladnu, ovšem za první branku po návratu do nejvyšší soutěže do ní taky něco vloží. „Se mnou je pokladník Šury (Jakub Šural – pozn. red.), takže tam asi něco bude,“ usmál se.

Po krátké přípravě brněnští fotbalisté okusili náročnost FORTUNA:LIGY. „Měl jsem krizi v šedesáté či sedmdesáté minutě. Potom jsem se z toho dostal a už to bylo lepší,“ pronesl fotbalista, který už měl ve sbírce 21 prvoligových utkání za Karvinou, ale gól vstřelil první.

Příští neděli od půl páté odpoledne Zbrojovka v dalším domácím duelu přivítá Bohemians 1905. „Musíme Spartu hodit za hlavu, co jiného se dá dělat? Víme, že druhý poločas byl lepší a dá se na něm stavět. Máme celý týden, abychom se dobře připravili. Musíme makat,“ burcoval Štepanovský.