Vaněk ani pod novým koučem nedostal důvěru od úvodu, ovšem už v desáté minutě šel na trávník místo zraněného Adriána Čermáka. „Chystal jsem se, jako bych měl jít od začátku, bohužel to vyšlo tak, že se Červus zranil, ale to k fotbalu patří. Jsem strašně rád, že jsem dal gól a pomohl mužstvu ke třem bodům,“ radoval se třicetiletý Vaněk.

Přestože tvořivý středopolař umí s balonem perfektní kousky, přísný kouč Machálek po svěřencích vyžaduje fyzicky náročnou hru a neustálý pohyb vpřed i vzad, v čemž má Vaněk rezervy.

V úvodních čtyřech kolech po restartu nejvyšší soutěže po koronavirové přestávce neodehrál ani minutu a na konci listopadu se Machálek k jeho stavu vyjadřoval takto: „Ondra Vaněk trénuje s kondičním koučem a má splnit testy, které v předchozím pokusu nezvládl.“

Šanci dostal v minulém kole proti Pardubicím, trenér jej však střídal po první půli. Po prohře 1:2 ovšem Machálek skončil. „Nebudu lhát, pod trenérem Machálkem to nebylo dobré. Teď jsem se osvobodil a myslím, že to bude dobré. Doufám, že Brnu pomůžu, jak je v mých silách, a zachráníme ligu. Pro mě je to obrovské zadostiučinění, posun nahoru,“ povídal Vaněk po výhře se Slováckem.

Odehrál osmdesát minut, což nezažil od konce září. „Jsem nachystaný na celý zápas, cítím se fakt dobře. Teď to ze mě celé spadlo, jsem obrovský šťastný a myslím, že to půjde nahoru. Jak můj výkon, tak i ostatní kluci se zvednou,“ liboval si bývalý reprezentant.

Zbrojovka Brno - 1.FC Slovácko 2:1

Poločas: 0:0. Branky: 85. Vaněk z pen., 90. Fousek – 76. Srubek. Rozhodčí: Dubravský – Mikeska, Dohnálek – Orel (video). ŽK: Hellebrand, Srubek. ČK: 84. Kadlec (všichni Slovácko).

Brno: Šustr – Bariš, Dreksa, Šural, Kotula (82. Hladík) – Čermák (10. Vaněk), Sedlák – Štepanovský (82. Reiter), Pachlopník (62. Přichystal), Šumbera (62. Fousek) – Růsek. Trenér: Dostálek.

Slovácko: Bajza – Reinberk (80. Tomič), Srubek, Kadlec – Šimko, Daníček, Havlík – Hellebrand (63. Jurečka), Sadílek (80. Kalabiška), Petržela (63. Navrátil) – Kliment. Trenér: Svědík.

Vaněk si připsal první gól a asistenci v letošním prvoligovém ročníku a pomohl k vítězné premiéře kouče Dostálka na lavičce. „Ondra je součást týmu. Měli jsme scénář, jak do zápasu chceme vstupovat střídáním, určitě jsme věděli, že dostane prostor, i když to kvůli zranění Adriána Čermáka přišlo dřív, než jsme chtěli. Ondra utkání zvládl, bral na sebe zodpovědnost, po zásluze dal branku a vymyslel nadstavbu při zakončení trestného kopu,“ ocenil jeho vystoupení Dostálek.

První duel v roli hlavního kouče Zbrojovky v této sezoně se pro něj přitom nevyvíjel dobře. Brněnský celek se dopouštěl chyb v defenzivě, ovšem remízový stav držel až do 76. minuty, kdy se po přímém kopu prosadil hostující prvoligový debutant Jaromír Srubek. „Do vápna přiletěl centr ze strany, následně balon propadl až ke mně. Pak už jsem zavřel oči a jenom jsem se snažil míč trefit, což se podařilo dokonale. Potom přišla obrovská radost a euforie,“ popsal Srubek svoji první ligovou trefu.

V tu chvíli by na Zbrojovku vsadil málokdo, i když… „Věřil jsem od začátku, že vyhrajeme. Už včera na tréninku, který byl výborný. Máme kvalitní mužstvo. Teď mají všichni lepší náladu, je to cítit v kabině,“ sdělil po utkání Vaněk.

Jeho chvíle přišla pět minut před koncem duelu. Zkušený hostující zadák Michal Kadlec natáhl ruku proti střele mířící do opuštěné brány, sudí Radek Dubravský jej bez otálení vyloučil a nařídil pokutový kop. Vaněk jej bezpečně proměnil. „Vůbec jsem neváhal, chtěl jsem jít. Věřil jsem už od včera a jsem strašně šťastný, že to tam padlo,“ líčil úspěšný střelec.

V nastaveném čase Vaněk navíc nečekaně rozehrál standardní situaci do strany na Adama Fouska, jenž tísněný a z úhlu poslal balon do horního rohu branky. „Viděl jsem, že hráč před Fousem se dívá na gólmana, nevěděl o něm. Každý myslel, že budu střílet, já taky, ale pak si říkám, že mu to dám a vyšlo to,“ usmíval se záložník.

Zbrojovka po prvním domácím vítězství v sezoně poskočila na šestnácté místo, má devět bodů stejně jako patnáctá Mladá Boleslav i sedmnáctá Příbram. „Je to velká úleva,“ hlesl Dostálek.

Brňané v nejvyšší soutěži na domácím hřišti porazili Slovácko počtvrté za sebou. „Ztratili jsme zbytečně body. Přišel kolaps, který bychom neměli vůbec dovolit. Vedení čtvrt hodiny před koncem už musíme uhlídat,“ uvedl trenér Slovácka Martin Svědík.