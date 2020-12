Práce fotbalového trenéra je nejisté povolání. Platí to také v českých profesionálních soutěžích a mezi kluby s krátkou dobou trvanlivosti svých koučů se řadí brněnská Zbrojovka. Průměrná doba hájení je v Brně třináct měsíců.

Brněnský trenér Miloslav Machálek na lavičce Zbrojovky v úterý skončil. | Foto: Deník / Attila Racek

Za posledních pět let oznamovalo vedení klubu už šestkrát změnu na pozici hlavního kouče. Naposledy v úterý dopoledne, kdy se od prvoligového áčka poroučel Miloslav Machálek a místo něj se posunul dosavadní asistent Richard Dostálek. „Máme málo bodů. Vnímáme to jako neúspěch a potřebujeme rychle dostat do týmu impulz, abychom měli ještě v podzimní části možnost nápravy a šli do jarní s tím, že jsme pořád ve hře a můžeme bojovat,“ objasnil krok sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.