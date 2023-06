Už čtyři utkání nedali brněnští fotbalisté branku a také počtvrté za sebou prohráli. V Jablonci podlehli 0:1 a v nadstavbové skupině o záchranu ve FORTUNA:LIZE zbývají poslední dvě utkání, která rozhodnou o tom, jakou soutěž si zahrají v příští sezoně.

Brněntí fotbalisté (v červeném Wale Musa Alli) prohráli v Jablonci 0:1. | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Lze najít aspoň nějaké pozitivum na výkonech v závěru první ligy? Přinejmenším ofenzivní snahu na severu Čech. Brněnští fotbalisté se drali do šancí a vytvořili si několik gólovek. To byl zásadní rozdíl oproti bídnému domácímu duelu s Pardubicemi, který prohráli 0:2. „Jsme hrozně zklamaní, protože hlavně ve druhé půli jsme měli čtyři pět opravdu velkých šancí,“ komentoval duel v Jablonci brněnský obránce Jan Hlavica.

Zbrojovka prohrála počtvrté v řadě, od poslední příčky ji dělí bod

Jenže všichni hráči Zbrojovky svými příležitostmi pohrdli. Ať už to byli Wale Musa Alli s Janem Hladíkem, kteří naskočili od první minuty v útočném tandemu, střídající Jakub Řezníček nebo v závěru utkání Adam Fousek s Lukášem Endlem. „Ani si už ty situace nevybavím všechny. Je potřeba v nich zachovat klid, dát dobře stojnou nohu, čistě do toho klepnout. Měl jsem pocit, že jsme některé šance řešili rychle, zbrkle, ten nedostatek klidu pramení z velké touhy už to tam uklidit, ale to je v kontrastu s optimálním řešením situace,“ rozebíral koncovku svých svěřenců brněnský trenér Martin Hašek.

Přibývající minuty zápasu ve spojení s postavením v tabulce se na hráčích podepsaly. „Asi nám při zakončení chyběl klid, tohle kluci normálně proměňují. Ono se mi to jednoduše zezadu radí, nevím, jak se kluci v ten moment cítí. Je to každopádně škoda, protože se tu body uhrát daly,“ litoval osmadvacetiletý stoper Hlavica.

Přestože Zbrojovka v delších pasážích přikovala Jablonec před jeho pokutové území, stejně se z jediné branky radoval domácí zadák Jan Král. To ještě víc nahlodalo pošramocené brněnské sebevědomí. „V naší situaci do toho vstupuje i hlava, kluci si šance připravili, udělali maximum možného, šli do úplného vyčerpání, ale body nemáme. Navíc jsme opět vzadu neudrželi nulu, dostaneme právě ten jeden gól, navíc takový, který třeba deset zápasů zase už nedostanete. Zkrátka nemůžeme si myslet, že budeme mít v Jablonci víc šancí, musíme je přetavit v gól, což se nám nepovedlo,“ mrzelo Haška.

Aspoň jeden vstřelený gól by jeho svěřencům do posledního týdne soutěže přidal patřičnou vzpruhu. „Pomohlo by nám to trochu psychicky. Navíc kdoví, jestli bychom nebyli schopní zápas otočit. Soupeře jsme celkem zamkli, dokázali jsme sbírat balony a jedním gólem to nemuselo skončit. Jenže jsme nedali ani ten jeden,“ hlesl Hlavica.

Před posledními dvěma zápasy má Zbrojovka na čtrnácté pozici stejně bodů jako patnácté Pardubice, poslední Zlín se dotáhl na rozdíl jediného bodu. „Měli jsme bodový odstup, to se vám dýchá líp. Teď máme odstup jeden bod, tlak bude pro všechny ještě větší. Ale od toho tu jsme, abychom takové situace zvládali. Čeká nás další zápas venku a pak hrajeme doma se Zlínem, pořád to máme ve svých rukách. Nemůžeme se na nic vymlouvat, na nic si stěžovat, je to čistě naše věc,“ nabádal brněnský kouč.

Chceme se co nejrychleji odpoutat od Zlína, říká stoper Zbrojovky Štěrba

A také připomněl, jak Zbrojovka mohla vylepšit své postavení. „V Jablonci jsme mohli dát klidně i víc gólů, s Budějovicemi jsme měli vyhrát, minule s Pardubicemi jsme kopali dvě penalty, takže se nemůžeme dívat nikam jinam a hledat viníky jinde. Věřím, že z toho vystoupíme, a když pro úspěch uděláme všechno, dostaví se,“ nabádal Hašek.

Jihomoravané ve středu od sedmi hodin večer nastoupí v Teplicích, v neděli od pěti hodin odpoledne přivítají Zlín. V těchto duelech uspěje především ten, kdo prokáže větší mentální odolnost. „Je to otřepaná fráze, ale musíme to brát zápas po zápasu, nepočítat, neohlížet se na nikoho. Jsou to dva těžké duely, ale pokud je zvládneme, budeme v baráži. Máme to ve své moci. Nesmíme si pořád říkat, že to přijde příště, musíme to udělat teď a musíme to udělat dobře,“ burcoval stoper Hlavica.