„Hlavně v prvním poločase měl zápas z naší strany solidní úroveň. Bylo tam vysoké tempo, rychlá hra, i když méně produktivní,“ zhodnotil utkání domácí kouč Adrian Guľa.

Ten udělal oproti čtvrtečnímu pohárovému zápasu hned pět změn v základní sestavě, od začátku nastoupili Řezník, Pernica, Kovařík, Bucha a Beauguel. „Jsem rád, že jsme to i tak zvládli. To je pro nás důležité,“ doplnil trenér Viktorie, kterou ve čtvrtek čeká klíčový zápas o postup do skupiny Evropské ligy.

V neděli odpoledne neuběhla ještě ani minuta a půl a v Doosan Areně už bylo veselo. Mladík Bucha se na levé straně zbavil Přichystala, poslal míč před branku a Čermákovi jen stačilo na stavit pravou nohu – 1:0. V 10. minutě mohlo být ještě veseleji, míč šel od Kalvacha rychle na Kovaříka, ale na jeho přízemní centr před brněnskou branku nikdo ze spoluhráčů nedosáhl.

Další obrovskou šanci zahodil v 16. minutě po úniku Kopice a centru Kayamby francouzský útočník Beauguel, jenž sám před brankářem netrefil dobře míč. Pro další míč od konžského záložníka si v pohodě došel gólman hostů Šustr, a když mu pak vypadl centr Kovaříka z levé strany, pálil Kopic nad.

Ve 30.minutě zakončoval v akrobatické pozici Beauguel, jeho pokus zblokovala obrana. A teprve pak zahrozili hosté, při ráně Štěpanovského musel vytáhnout parádní zákrok plzeňský gólman Hruška. Až minutu před poločasem se viktoriáni dočkali navýšení svého náskoku.

A opět přihrával Bucha, tentokrát postrčil hlavou míč na Kopice, jenž si naběhl za brněnskou obranu a levačkou o tyč poslal balon do sítě – 2:0, Po trestné kopu hostujícího Vaňka pak ještě vykopával míč z brankové čáry Beuaguel. Víc už se toho v první půli nestalo.

I druhou část začali viktoriáni aktivně, Čermákův pokus vyrazil brněnský brankář na roh a po něm trkl Beauguel hlavou míč těsně vedle.

V 55. minutě šel rozhodčí prozkoumat situaci po rohovém kopu a pádu Kopice, ale Plzeň kopala penaltu a Beauguel z ní s notnou dávkou štěstí zvýšil na 3:0.

Pár minut na to pálil Bucha a pořádně protáhl gólmana hostů, pokus Čermák pak byl nepřesný. Po hodině hry oba týmy dvakrát střídaly a víc se to vyplatilo hostům. Právě Hladík totiž po šesti minutách pobytu na hřišti využil zaváhání domácí obrany a snížil na 3:1.

Jenže pak si řekli o slovo i střídající hráči na plzeňské straně, Ba Loua přihrával a Hořava nekompromisní ranou skóroval – 4:1. A z hlediště Doosan Areny, kde bylo symbolických 1911 (rok založení – pozn. aut.) diváků se začalo ozývat: Dejte jim búra. Jenže nebyli vyslyšeni.

„Rozdíl v kvalitě obou kádrů je jasný. Ale já jsem zklamaný, že byl takový rozdíl v agresivitě. My jako nováček jsme k tomu měli přistoupit daleko poctivěji,“ smutnil zkušený brněnský kouč Miloslav Machálek. Jeho tým zůstává v lize nadále poslední, to viktoriáni se vrátili zpátky na vítěznou vlnu.

„Cítím z mužstva sílu, jde výkonnostně nahoru. Ale stále máme, co zlepšovat. Závěr zápasu se mi nelíbil,“ viděl slovenský trenér v plzeňských službách Adrian Guľa nedostatky ve hře Viktorie.

Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno 4:1 (2:0)

Branky: 2. Čermák, 44. Kopic, 56. (pen.) Beauguel, 71. Hořava – 68. Hladík.

ŽK: Přichystal (Brno). Rozhodčí: Ginzel – Melichar, Poživil. Diváků: 1911.

Viktoria Plzeň: Hruška – Řezník, Brabec (85. Hejda), Pernica, Kovařík – Kalvach (85. Káčer), Čermák (64. Hořava), Bucha – Kayamba, Beauguel (72. Ondrášek), Kopic (64. Ba Loua).

Zbrojovka Brno: Šustr – Jakub Šural, Hlavica, Gajić, Štepanovský (76. Šumbera) – Vaněk, Sedlák (76. Jambor), Pachlopník (62. Koudelka), Reiter – Přichystal, Růsek (62. Hladík).