Šestnácté Brno ztrácí čtyři body na Teplice, které drží nesestupovou patnáctou příčku. „Už poněkolikáté si říkáme, že to je zápas o všechno. Ovšem tohle je poslední opravdu reálná šance. Potřebujeme zabrat za tři body. Kdyby Teplice nevyhrály v Jablonci, už mezi námi bude jen jeden zápas a může se stát cokoli,“ říká Pernica.

Optimismus je mu vlastní, nepropadá panice. Věří do poslední chvíle. „Určitě. Šance tam je furt a není tak malá. Máme doma Boleslav, která je tam ještě teoreticky taky namočená, ale může být relativně v klidu,“ líčí brněnský obránce.

Mladá Boleslav se drží před Zbrojovkou o osm bodů na třinácté pozici. „Je to silný tým, před utkáním tak máme respekt, ale nikoli strach. Jestli ještě chceme zabojovat o záchranu, musíme zápas zvládnout a vyhrát. Na hráčích je vidět odhodlání a věříme, že to zvládneme,“ potvrzuje také brněnský trenér Richard Dostálek.

Jenže jeho svěřenci jsou na domácím trávníku nejhorší v soutěži. Z patnácti prvoligových duelů ve Wedos Areně vyhráli jen jednou, pětkrát remizovali a devětkrát prohráli se skóre 9:24. „Zatímco venku bodujeme a výkony jsou sympatické, doma stojí za ho*no," ví Pernica.

V posledních dvou domácích duelech zklamala Zbrojovka herně i výsledkově, podlehla 1:2 Pardubicím a poté v klíčové bitvě remizovala s Teplicemi 0:0. To fotbalisty svazovala viditelná nervozita. „S Teplicemi jsme všichni vypadali, jak jsme vypadali, to se nesmí opakovat. Možná už si někdo řekne, že můžeme jen překvapit. Všímám si, že nám skoro nikdo nevěří a všichni vidí Zbrojovku ve druhé lize. Ale dokud je šance, určitě to má smysl,“ burcuje třicetiletý Pernica.

Za ostudný výkon s Teplicemi vyfasoval A tým od vedení klubu pokutu jeden a půl milionu korun. O den později remizoval v Ostravě 1:1. „Nejlíp zareagujeme, když se zachráníme. Dá se říct, že po pokutě byl náš přístup k zápasu v Ostravě diametrálně odlišný než s Teplicemi, na tom se dá stavět. V Ostravě jsme první půli měli pohyb, přechod do útoku, nebáli se přejít jeden na jednoho,“ vyzdvihuje zadák.

Pernica v zimě zamířil na hostování z Plzně do klubu, kde vyrůstal. Kvůli koronavirové pandemii prožíval utkání bez diváků, v sobotu od pěti hodin odpoledne se jich na stadion v Srbské ulici aspoň omezený počet vrátí.

Může dorazit přibližně šest stovek permanentkářů. „Když jsem se vracel do Brna, čekal jsem, že pár tisícovek na domácí zápas může přijít, podpoří nás, to hráči samozřejmě cítí. Mrzelo mě, že jsem je dosud nezažil, ale taková je doba a nic s tím nenaděláme,“ povídá boskovický rodák, který v lednu gólem pomohl k remíze 1:1 v Mladé Boleslavi.

Podobný počet příznivců přihlížel duelu Brna v Ostravě. „Už na Baníku byla atmosféra fotbalovější, jsme rádi, že přijdou fanoušci, bude to příjemná změna oproti většině sezony,“ povídá Dostálek, jemuž kvůli karetnímu trestu scházejí Antonín Růsek a Adrián Čermák.

Brněnští fotbalisté zabojují s Mladou Boleslaví nejen o záchranu, ale také o náklonnost příznivců. „Uvidí se, jak zareagujeme hrou. Doteď to stálo v domácích zápasech za prd a když lidé u nás neuvidí patřičný výkon, dají najevo nevoli a nespokojenost. Je na nás, abychom konečně zabrali a udělali fanouškům taky radost,“ nabádá stoper, který se ve volných chvílích odreagovával procházkami s dcerou. „Buď si hraje na pískovišti, nebo blbne doma. Potřebuje pozornost, takže se nenudíme,“ usmívá se Pernica.