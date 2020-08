O jeho přestupu se mluvilo už dlouho dopředu. Fotbalový obránce Jan Hlavica potvrdil jednání s brněnskou Zbrojovkou už před dvěma týdny. V novém dresu poprvé zapózoval ve středu, kdy stvrdil podpisem změnu na tři roky. Do kádru nováčka v první lize se šestadvacetiletý stoper přesunul po premiérové sezoně ve druhé lize, kam postoupil s Líšní. Nyní ho čeká výzva mezi elitou.

Nová posila brněnské Zbrojovky Jan Hlavica (na snímku vlevo) zahájila s týmem letní přípravu na první ligu ve čtvrtek. | Foto: Deník / Attila Racek

Jde pro vás vůbec o překvapivou změnu?

Nevím, vy jste to čekali? (směje se) Jde o logické vyústění toho, co se v Brně v uplynulé sezoně děje. Spolupráce mezi kluby je intenzivnější a když trenér Machálek přišel do Zbrojovky, začal si přivádět hráče, kterým věří. Vypadá to, že jsem jeden z nich.