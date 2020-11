Deník Rovnost rozebral pět faktů, které výhra v Jablonci přinesla. „Tenhle výsledek a výkon může Brno nakopnout do dalších zápasů. Teď hraje s Příbramí a je to vzpruha, aby se udělalo šest bodů v řadě,“ prohlásil bývalý brněnský prvoligový obránce Patrik Siegl.

NÁVRAT LÍDRA. Šest předchozích kol a z toho pět proher poznamenala podle představitelů Zbrojovky velká absence fotbalistů. Nejvíc však podle nich scházel jeden – kapitán a lídr defenzivy Pavel Dreksa, který poprvé v této sezoně nastoupil až v Jablonci. „Domácí zvolili špatný styl, protože nakopávali míče a hráli přes střed, což je Dreksův šálek kávy. Kdyby tam měl dva fofrníky jako Brno Reitera s Přichystalem, dělali by mu větší problémy než Doležal, který se ani nehnul, vypadal příšerně. Dreksovi stačilo stát uprostřed, tím však nesnižuji jeho výkon, hrál velmi dobře. Když Jablonec malinko zrychlil a musel se přesouvat, chytat náběhy, měl toho dost. Asi čtyřikrát zůstal v předklonu. Ale je vidět, jak jeden takový chlap mužstvu pomůže,“ popsal jeho přínos bývalý prvoligový fotbalista a nyní televizní komentátor Josef Němec.

Dreksa kraloval hlavně ve vzduchu. Uprostřed obrany si rozuměl se srbskou posilou Zoranem Gajičem a ukázali, že tahle spolupráce může fungovat. „Dreksa je zkušený kluk, má za sebou dost zápasů. Je to základní stavební kámen. Obrana s ním fungovala, kvalitně ji dirigoval,“ řekl Siegl.

BEZ CHYB. S návratem Dreksy souvisí také eliminování chyb, které brněnský celek srážely v předchozích utkáních. Zbytečné červené karty, vlastní góly nebo hrubky se podepsaly pod prohry ve Zlíně, s Olomoucí nebo Karvinou. „Byl to asi jeden z nejlepších zápasů Zbrojovky, kluci předvedli poctivý výkon a vyvarovali se individuálních chyb. Předtím tým srážela nezkušenost a možná laxnost, Štepanovský se nechal nesmyslně vyloučit ve Zlíně, jindy zase chyby gólmana, to se nesmí stávat. Kvalitní defenziva je cesta, tím pádem se otevře prostor dopředu. Jablonec mohl dostat víc gólů, líbilo se mi to,“ těšilo čtyřiačtyřicetiletého Siegla.

RYCHLOST. Dravost, přímočarost, aktivita. Tyhle atributy zdobí brněnské ofenzivní hráče a v Jablonci to předvedli. Domácí zadáky zlobil Jakub Přichystal, který zařídil vítěznou branku. Vepředu ho doplňoval Rudolf Reiter, jenž ovšem po půlhodině musel střídat. „Hráli velmi dobře, zleva zatápěl i Fousek. Brno nevymýšlelo nic složitého, hrálo zodpovědně, vepředu na dva rychlé hráče a využívalo křídelní prostor. Byl to účelný a hezký fotbal, zasloužilo si tři body,“ uznal Němec, dvojnásobný český mistr se Spartou.

Agresivní styl může platit na většinu soupeřů. „Sedmdesát procent týmů v naší lize nemá bůhvíjaké špílmachry jako Sparta nebo Slavia. Co nejde fotbalově, musí mužstva nahradit kondicí, uběhat, ubojovat, uskákat. Naše liga možná není tolik koukatelná, ale fyzicky je strašně náročná,“ poznamenal Němec, který okusil fotbal i v mexickém klubu Cruz Azul.

ŠÍŘKA KÁDRU. Zranění, nemoci i koronavirová nákaza výrazně doléhají na Zbrojovku od začátku sezony. Také proti Jablonci jí scházelo nejméně osm fotbalistů, ovšem i bez tvůrce hry Ondřeje Vaňka, útočníka Antonína Růska nebo zadáka Jakuba Šurala si mužstvo poradilo. „Ani v předchozích kolech Brno neprohrávalo tak, že by úplně propadlo. Přitom tam trenér Machálek strkal hráče, které momentálně měl k dispozici, ne těch jedenáct, které chtěl. Každý zápas vypadal jinak. V Jablonci zase dostali šanci jiní a chopili se jí,“ podotkl Němec.

A návrat marodů může sílu mužstva zase pozvednout. „Tonda Růsek je fotbalista, když to vezme za dobrý konec a nezvedá si límečky. Jen musí máknout,“ řekl Němec, také bývalý hráč Drnovic.

ŠANCE NA ZÁCHRANU. Až po sedmém kole nejvyšší soutěže se brněnský celek odpoutal z poslední příčky. Zatím poskočil jen na šestnáctou pozici, která v osmnáctičlenné tabulce znamená pořád sestup, ovšem třinácté Teplice mají jen dvoubodový náskok. „Ač jsem zbrojovák celým srdcem a vždy to bude můj mančaft, tuto sezonu se bojuje jen o záchranu. Tým se musí soustředit na zápasy s Příbramí, Českými Budějovicemi, Opavou, ty by měl zvládat. Věřím, že výkony budou mít stoupající tendenci,“ přál si Siegl, který ve Zbrojovce trénuje žáky do dvanácti let.

České Budějovice a Příbram, které se nacházejí za Zbrojovkou, odehrály zatím o utkání méně. „Podobné kádry jako Brno mají všechna mužstva od osmého, desátého místa dolů. Záleží na momentálně formě, zranění. Zbrojovce držím palce, druhé největší město v republice by si mělo počínat líp v dlouhodobější tabulce. Když jsem hrál ve Spartě, do Brna jsme pravidelně jezdili na ligu, tak to má být,“ doplnil osmačtyřicetiletý Němec.